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Киноафиша Новости Сериал «Рассказ служанки» продлен на шестой и заключительный сезон

Сериал «Рассказ служанки» продлен на шестой и заключительный сезон

9 сентября 2022 13:17
Сериал «Рассказ служанки» продлен на шестой и заключительный сезон

Авторы приближаются к эпической развязке, но перед этим будет еще один сезон.

В преддверии премьеры пятого сезона «Рассказа служанки», который стартует 14 сентября, потоковый сервис Hulu сделал важный анонс — стриминг официально продлили многосерийную экранизацию утопии Маргарет Этвуд на шестой сезон, который станет для проекта заключительным.

В пятом сезоне шоу о тоталитарном государстве Галаад бывшая бесправная служанка Джун Осборн (Элизабет Мосс) столкнется с тяжелыми последствиями убийства командора Фреда Уотерфорда (Джозеф Файнс), из-за чего героине придется переосмыслить свою цель и заручиться поддержкой давних знакомых. Тем временем овдовевшая и безутешная Сирена Джой (Ивонн Страховски) попытается усилить свои позиции в Торонто, что может возыметь серьезные последствия для всех.

Создателем и шоураннером отмеченного пятнадцатью премиями «Эмми» телепроекта выступает Брюс Миллер («Сотня»). Он очень рад, что ему позволили полностью реализовать свое видение:

«Для нас стало истинной честью адаптировать новаторский роман Маргарет Этвуд и ее пугающе актуальный мир. Мы искренне рады представить зрителям шестой и последний сезон «Рассказа служанки».

В сериале также задействованы О. Т. Фагбенли, Женевьева Энджелсон, Макс Мингелла, Энн Дауд, Самира Уайли, Брэдли Уитфорд, Джордана Блейк, Аманда Бругел, Сэм Джагер, Мадлен Брюэр и Кристин Ко.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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