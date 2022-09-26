Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд снова побывала на Байконуре

Недавно на космодроме Байконур официально завершился заключительный блок съемок многообещающей отечественной драмы Клима Шипенко «Вызов», часть производства которой прошла на МКС. В честь этого воодушевленная Юлия Пересильд поделилась в своем микроблоге фотографиями с места событий и вдохновляющим комментарием:

«У нас с друзьями есть такая традиция, каждое 18 сентября мы отправляемся на Байконур! Сердце екает! Ракета на стартовом столе! Дети очень попросили больше не улетать в космос. Я им пообещала, значит, не полечу, хотя очень уж соблазнительна ракета с командиром Антоном Шкаплеровым».

В центре сюжета «Вызова» окажется кардиохирург по имени Женя (Пересильд), вынужденная выполнить особо важное задание. Главной героине приходится в ускоренном режиме познать азы космонавтики и отправиться в настоящий космос, чтобы провести там сложнейшую хирургическую операцию. Находящийся на борту корабля космонавт находится в критическом состоянии. Без оперативного медицинского вмешательства его сердце не сможет пережить нагрузку при входе в атмосферу. В фильме будет примерно 40 минут сцен, снятых за пределами Земли.

«Вызов» выйдет в прокат в День космонавтики — 12 апреля 2023 года.