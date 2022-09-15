Детективный сериал «Художник»: сюжет и актерский состав

Недавно в онлайн-кинотеатре Premier состоялся релиз первых эпизодов остросюжетной детективной драмы «Художник» с Андреем Смоляковым в главной роли. Рассказываем о сюжете и актерском составе новинки.

Сюжет

Действие напряженного детектива разворачивается в 1944 году в Москве. СССР как никогда близок к разгрому нацистской Германии, поэтому столица постепенно возвращается к довоенному быту. Радость грядущего триумфа советских войск омрачает серия зверских убийств. Личности преступников установить не получается из-за разнящихся показаний свидетелей, но почерк преступления один и тот же — на местах своих деяний убийцы всегда оставляют портреты своих жертв.

Заниматься расследованием этого сложного дела поручают многоопытному майору Тихону Ефимову и молодому капитану Александру Сазонову. Сыщики открывают охоту на главаря преступной организации, получившего прозвище Художник. По мере погружения в расследование, следователи все сильнее убеждаются, что грабежи — это всего лишь ширма, а настоящие цели бандита скрыты завесой тайны. Ситуация еще сильнее обостряется, когда к поискам подключается НКВД, потому что под подозрение попадают все.

Актерский состав

Создателями «Художника» выступают режиссер Тимур Алпатов («Диверсант. Идеальный штурм») и сценаристы Савва Минаев и Евгений Керов («Серебряный волк»). Роль Ефимова исполнил Смоляков, образ Сазонова воплотил Александр Горбатов. Ведущие женские роли сыграли Марина Александрова и Дарья Урсуляк. В остальной каст вошли Сергей Газаров, Кирилл Зайцев, Александр Устюгов, Виктор Добронравов и Андрей Мерзликин.

Пятая серия «Художника» выйдет 20 сентября.