Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку

Существует мнение, что богатые люди покупают недвижимость за наличные, а ипотечным кредитованием для этих целей пользуются лишь люди со средним достатком. Однако многие голливудские звезды предпочитают вносить средства за дома и квартиры постепенно, даже если могут себе позволить погасить сумму полностью. Говорят, что для многих селебрити это определенная инвестиционная стратегия. Рассказываем, кто из голливудских звезд использовал деньги банка для покупки роскошной недвижимости.

Jay-Z и Бейонсе

Пара Jay-Z и Бейонсе является одной из самых успешных, крепких, а главное – богатых в Голливуде. Уже будучи миллиардерами, они приобрели особняк в Бель-Эйр стоимостью 88 млн долларов. Пара взяла 52 млн долларов в ипотеку, а остальная часть была погашена наличными. Эксперты утверждают, что ежемесячный платеж за особняк составляет чуть более 200 тысяч долларов.

Jay-Z и Бейонсе

Джон Ледженд и Крисси Тиган

Музыкант Джон Ледженд и его супруга, модель Крисси Тиган, также купили дом в ипотеку за 17,5 млн долларов. Особняк в Беверли-Хиллз пара присмотрела после продажи альбома артиста Bigger Love в 2020 году. Стоит отметить, что недвижимость в этом элитном районе не каждому по карману, поэтому звезды приняли решение в пользу ипотеки, чтобы не рушить семейный бюджет.

Крисси Тиган и Джон Ледженд

Николас Кейдж

На рассвете своей карьеры Николас Кейдж считался одним из самых богатых людей в Америке. Он приобрел в ипотеку два объекта в Новом Орлеане, которые у него позже забрал банк за неуплату. Дело в том, что Кейдж использовал прибыль для покупки антиквариата и других странных вещей, после чего оказался на мели и в черных списках различных банков. Актер впоследствии решил финансовые проблемы, но не исключает покупку жилья в ипотеку в будущем.

Николас Кейдж

Адель

В этом году певица Адель приобрела особняк Сильвестра Сталлоне за 58 млн долларов в Лос-Анджелесе. Чтобы расплатиться с коллегой по шоу-бизнесу, она взяла 38 млн долларов в ипотеку, а остальную сумму отдала наличными. Ежемесячный платеж банку для Адель составляет около 227 тысяч долларов. При этом состояние певицы оценивается в 183 млн долларов.

Адель

Чарли Шин

А вот и неудачный пример ипотечной истории знаменитости. Актер Чарли Шин также приобрел дом в Беверли-Хиллз, как и многие его коллеги. Из-за финансовых проблем он перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту за недвижимость, из-за чего впоследствии лишился права выкупа. Ему пришлось снизить цену за дом в пять раз, чтобы продать его с молотка и погасить часть задолженности. По некоторым данным, он был должен около 80 тысяч долларов.

Чарли Шин

Принц Гарри и Меган Маркл

Ипотечным кредитованием пользуются даже королевские особы. Принц Гарри и Меган Маркл после того, как уехали из Великобритании и отказались от титулов, приобрели дом в Калифорнии за 14,6 млн долларов при помощи средств банка. В ипотеку супруги взяли 9,5 млн долларов, а остальное закрыли за счет собственных сбережений. Ежемесячно члены королевской семьи выплачивают за дом в Санта-Барбаре порядка 50 тысяч долларов.