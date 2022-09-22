Брэд Питт и Сандра Буллок планировали сыграть в комедии о разведенных телезвездах

В этом году Брэд Питт и Сандра Буллок впервые поработали вместе. Голливудские звезды по дружбе снялись в проектах друг друга: Питт сыграл небольшую роль в приключенческой комедии Буллок «Затерянный город», а она появилась в его боевике «Быстрее пули». Но на самом деле исполнители уже давно стремились к сотрудничеству. Так, у них даже была идея ромкома о разведенных телеведущих, но дальше концепции ничего не продвинулось. Интересным фактом поделился в интервью британскому Vogue сам Питт:

«Сэнди и я однажды пытались разработать идею комедии про мужа и жену, которые были самыми успешными продавцами телемагазина. По сюжету, мы разводимся и ненавидим друг друга, из-за чего выносим в эфир свои личные обиды. Мы продвинулись только до этого этапа».

«Затерянный город» вышел весной и заработал в американском прокате свыше $100 млн, тогда как «Быстрее пули», если ничего не помешает, достигнет в США этой знаковой отметки в ближайшие недели. Сейчас на счету картины Дэвида Литча $96,9 млн.

В марте этого года Буллок заявила, что планирует взять перерыв в актерской карьере, сконцентрировавшись на семье. Что до Питта, то в его графике сейчас заявлен целый ряд кинопроектов. В конце этого года исполнитель появится в масштабной ретро-драме Дэмьена Шазелла «Вавилон», а на ближайшее будущее у него запланированы съемки в двух крупных фильмах Apple TV+.