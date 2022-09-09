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Киноафиша Новости Сериал «Химера» во главе с Александром Кузнецовым получил дату премьеры

Сериал «Химера» во главе с Александром Кузнецовым получил дату премьеры

9 сентября 2022 13:29
Сериал «Химера» во главе с Александром Кузнецовым получил дату премьеры

Криминальная драма станет первым проектом IVI после ребрендинга.

Многосерийная криминальная драма «Химера» с Александром Кузнецовым («Фантастические твари: Тайны Дамблдора») в главной роли обрела официальную дату премьеры. Сериал в полном объеме выпустят в онлайн-кинотеатре IVI уже в следующий четверг, 15 сентября. Для цифровой платформы это будет первый проект после ребрендинга и радикальной смены стратегии.

Зрителей ждет сага о восхождении к власти неприметного молодого гения из Петербурга Дмитрия (Кузнецов), превратившего торговлю наркотиками в высокотехнологичную индустриальную отрасль. Оказавшись в безвыходном положении, когда срочно потребовались деньги на лечение маленького брата, главный герой вынужден в попытках их заработать проявить фантазию и переступить черту закона. Таким образом благородная цель становится отправной точкой для создания настоящей империи незаконного оборота запрещенных веществ — «Химеры».

Сериал «Химера» во главе с Александром Кузнецовым получил дату премьеры

Срежиссировал десятисерйный первый сезон Душан Глигоров («Хрустальный», «Выжить после»), сценарий написал Олег Маловичко («Нулевой пациент», «Мажор. Фильм»). В остальной актерский состав вошли Эльдар Калимулин, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Андрей Смирнов, Василий Михайлов, Ангелина Загребина, Игорь Миркурбанов, Вадим Норштейн и Кристина Кучеренко.

Фото: IVI
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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