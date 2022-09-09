Сериал «Химера» во главе с Александром Кузнецовым получил дату премьеры

Многосерийная криминальная драма «Химера» с Александром Кузнецовым («Фантастические твари: Тайны Дамблдора») в главной роли обрела официальную дату премьеры. Сериал в полном объеме выпустят в онлайн-кинотеатре IVI уже в следующий четверг, 15 сентября. Для цифровой платформы это будет первый проект после ребрендинга и радикальной смены стратегии.

Зрителей ждет сага о восхождении к власти неприметного молодого гения из Петербурга Дмитрия (Кузнецов), превратившего торговлю наркотиками в высокотехнологичную индустриальную отрасль. Оказавшись в безвыходном положении, когда срочно потребовались деньги на лечение маленького брата, главный герой вынужден в попытках их заработать проявить фантазию и переступить черту закона. Таким образом благородная цель становится отправной точкой для создания настоящей империи незаконного оборота запрещенных веществ — «Химеры».

Срежиссировал десятисерйный первый сезон Душан Глигоров («Хрустальный», «Выжить после»), сценарий написал Олег Маловичко («Нулевой пациент», «Мажор. Фильм»). В остальной актерский состав вошли Эльдар Калимулин, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Андрей Смирнов, Василий Михайлов, Ангелина Загребина, Игорь Миркурбанов, Вадим Норштейн и Кристина Кучеренко.