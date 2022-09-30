Германец Лоуренс Рупп воюет против Римской империи в трейлере второго сезона «Варваров»

Стрим-сервис Netflix поделился трейлером и первыми подробностями сюжета второго сезона «Варваров», немецкого сериала о расцвете и упадке Римской империи.

Первый сезон шоу был посвящен жестокости легионов во время завоевания германских земель, жителей которых римляне называли варварами. Главный герой Арминий, варвар на службе у Рима, поднял восстание против узурпаторов и нанес империи одно из самых тяжелых поражений в ее истории во время битвы в Тевтобургском лесу. Однако военная сила Рима кажется неисчерпаемой, и вскоре новая армия легионеров отправляется в дальнее путешествие, чтобы отомстить непокорным варварам.

В начале трейлера показаны германцы, которые наслаждаются годом «мира и процветания» после громкой победы. Однако Арминий понимает, что римляне скоро вернутся на их землю, поэтому он пытается собрать людей для отражения следующего нападения. Свою помощь ему предлагает король маркоманов Марбод, который ранее уже предал племя Арминия ради благосклонности Римского императора. Герой не доверяет Марбоду, однако без него шансов в войне с империей у племени почти нет. В это же время Флавий и римский полководец Германик возглавляют новую армию для военного похода против германцев.

Главные роли в сериале исполняют Лоуренс Рупп («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Давид Шюттер («Уроки фарси») и Даниэль Донской («Святой Майк»).

Второй сезон «Варваров» выйдет на Netflix 21 октября 2022 года.