Вышел трейлер художественного фильма о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд

Стриминговый сервис Tubi выпустил трейлер Hot Take: The Depp/Heard Trial («Горячий дубль: Суд Депп/Херд»), художественного фильма о судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Херд.

Судя по трейлеру, в картине будут в равной степени представлены точки зрения обеих сторон неоднозначной судебной истории — создатели решили занимать сторону ни одного из бывших супругов. В ролике Депп говорит: «Это была не жизнь — никто не должен проходить через то, что прошел я». Через несколько кадров Херд заявляет: «Я имею право рассказать, что со мной случилось на самом деле». В трейлере также упоминается знаменитый тренд в TikTok, возникший во время процесса, в котором пользователи высмеивали эмоциональные показания Херд в суде. В конце ролика создатели называют этот случай «самым популярным судебным процессом года».

Главные роли в фильме исполнили Марк Гапка («Всё изменилось в 23»), который сыграл Деппа, и Меган Дэвис («Рождественское воссоединение семьи»), воплотившая образ Херд. Также в фильме снялись Мелисса Марти («Пожарная часть 19»), которой досталась роль адвоката Деппа, Камиллы Васкес, и Мэри Кэрриг («Вне зоны доступа»), которая исполнила роль адвоката Херд, Элейн Бредехоф.

Премьера фильма состоится уже завтра, 30 сентября, на бесплатном стриминговом сервисе Tubi.