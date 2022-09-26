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Киноафиша Новости Алан Рикман в своем дневнике объяснил, почему он не бросил роль Северуса Снегга в «Гарри Поттере»

Алан Рикман в своем дневнике объяснил, почему он не бросил роль Северуса Снегга в «Гарри Поттере»

26 сентября 2022 11:32
Алан Рикман в своем дневнике объяснил, почему он не бросил роль Северуса Снегга в «Гарри Поттере»

Актер держался одного простого принципа.

Британское издание The Guardian опубликовало выдержки из дневников Алана Рикмана. В нем легендарный исполнитель роли Северуса Снегга рассказывает о своих десятилетних съемках в «Гарри Поттере», а также о том, почему он решил продолжить играть во всех восьми фильмах франшизы даже после того, как перенес сложнейшую операцию.

Перед началом съемок пятого фильма серии, «Гарри Поттер и Орден Феникса», врачи обнаружили у Рикмана серьезные проблемы со здоровьем. В 2005 году у актера диагностировали агрессивную форму рака простаты. Врачи решили удалить ему всю простату, и в январе следующего года была проведена операция. Через несколько недель после того, как его выписали из больницы, Рикман сделал запись в своем дневнике, в которой рассказал о своем решении остаться в «Гарри Поттере»:

«Скоро наступит первый день съемок «Ордена Феникса». Ощущаю себя не очень хорошо. Но всегда держу в голове принцип: «Доведи дело до конца. Это твоя история».

В 2007 году актер записал свои мысли о кончине своего персонажа в «Гарри Поттере и Дарах смерти», отметив, что он всегда знал о душераздирающей истории любви между его персонажем и Лили, матерью Гарри:

«Я дочитал последнюю книгу о Гарри Поттере до ее публикации. Снегг умер героически, Поттер описывает его своим детям как одного из самых храбрых людей, которых он когда-либо знал, и называет своего сына Альбусом Северусом. Это было для меня настоящим прозрением. Один маленький кусочек мира Роулинг, который она показала мне семь лет назад, служил мне путеводной звездой все эти годы».

Ранее издательство Henry Holt and Company объявило, что собирается выпустить сборник рукописных дневников Рикмана в октябре 2022 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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