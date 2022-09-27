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Киноафиша Новости Netflix объявил дату выхода шестого сезона «Элиты»

Netflix объявил дату выхода шестого сезона «Элиты»

27 сентября 2022 14:43
Netflix объявил дату выхода шестого сезона «Элиты»

Дату выхода новых серий объявиди в свежем тизере.

Стрим-сервис Netflix опубликовал короткий тизер и объявил дату премьеры шестого сезона «Элиты». Продолжение испанского сериала о бедных подростках, попавших в элитную школу, зрители смогут увидеть 18 ноября.

В ролике задействованы практически все главные актеры из предыдущих серий шоу: Андре Ламолья, Валентина Зенере, Карла Диас, Мартина Каридди, Адам Нуру и Ману Риос. В новом сезоне к ним также присоединятся Андер Пуч, Кармен Арруфат («Невинность»), Альваро де Хуана Пекос («Ко-Ко-Ко!»), Ана Бокеса и Алекс Пастрана. Также уже известно, что некоторых персонажей сыграют новые актеры. Это произойдет с Эскамильей, Омаром, Ребеккой и Каэтаной.

Премьера первого сезона «Элиты» состоялась на Netflix 5 октября 2018 года, почти сразу сериал стал одним из главных хитов стримингового сервиса. Согласно официальным данным, за первый месяц трансляции шоу посмотрели более 20 миллионов уникальных пользователей. В том же месяце проект продлили на второй сезон. В 2019 году сериал получил премию американской компании GLAAD за лучший сценарий.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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