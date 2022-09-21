В среднем каждая серия «Дома Дракона» набирает по 29 млн просмотров

«Дом Дракона» активно наращивает свою популярность. Согласно Variety, аудитория приквела «Игры престолов» продолжает расти от эпизода к эпизоду. Вышедшая несколько дней назад пятая серия под названием «Мы путь осветим» увеличила рейтинговые показатели сериала на целых 3%. В среднем же на каждый эпизод многосерийного фэнтези по вселенной Джорджа Р.Р. Мартина приходится приблизительно по 29 миллионов просмотров, что более чем хорошо. Эта цифра включает не только просмотры на канале HBO, но и на всех его дочерних платформах, включая стриминговый сервис HBO Max.

Рост популярности «Дома Дракона» свидетельствует о большой заинтересованности телезрителей и полностью оправдывает ранний анонс второго сезона. Западные киножурналисты полагают, что динамика просмотров останется на высоком уровне до самого конца первого сезона.

В выходящем 25 сентября шестом эпизоде «Принцесса и королева» из-за большого скачка во времени произойдет долгожданная смена ведущих актрис. Образы принцессы Рейниры Таргариен (Милли Олкок) и королевы Алисенты Хайтауэр (Эмили Кэри) в более зрелом возрасте будут теперь воплощать Эмма Д’Арси и Оливия Кук.