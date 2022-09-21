Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Далекие близкие" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В среднем каждая серия «Дома Дракона» набирает по 29 млн просмотров

В среднем каждая серия «Дома Дракона» набирает по 29 млн просмотров

21 сентября 2022 17:02
В среднем каждая серия «Дома Дракона» набирает по 29 млн просмотров

Сериал продолжает увеличивать свои рейтинги.

«Дом Дракона» активно наращивает свою популярность. Согласно Variety, аудитория приквела «Игры престолов» продолжает расти от эпизода к эпизоду. Вышедшая несколько дней назад пятая серия под названием «Мы путь осветим» увеличила рейтинговые показатели сериала на целых 3%. В среднем же на каждый эпизод многосерийного фэнтези по вселенной Джорджа Р.Р. Мартина приходится приблизительно по 29 миллионов просмотров, что более чем хорошо. Эта цифра включает не только просмотры на канале HBO, но и на всех его дочерних платформах, включая стриминговый сервис HBO Max.

Рост популярности «Дома Дракона» свидетельствует о большой заинтересованности телезрителей и полностью оправдывает ранний анонс второго сезона. Западные киножурналисты полагают, что динамика просмотров останется на высоком уровне до самого конца первого сезона.

В выходящем 25 сентября шестом эпизоде «Принцесса и королева» из-за большого скачка во времени произойдет долгожданная смена ведущих актрис. Образы принцессы Рейниры Таргариен (Милли Олкок) и королевы Алисенты Хайтауэр (Эмили Кэри) в более зрелом возрасте будут теперь воплощать Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Читать далее 18 сентября 2022
Related video