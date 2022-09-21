Появились новые кадры из драмы «Дамба» с Дженнифер Лоуренс

Издание DiscussingFilm поделилось новыми кадрами из фильма «Дамба» (Causeway), нового проекта для AppleTV+ от режиссера Лилы Нойгебауер.

Фильм повествует об американском солдате Линси. Ранее Линси служила в Инженерном корпусе армии США, но после серьезной черепно-мозговой травмы, которую девушка получила во время кампании в Афганистане, вынуждена была вернуться в родной Новый Орлеан. Там опустошенная героиня войны вступила в новую битву — со своей нерадивой матерью и демонами прошлого. Посещая госпиталь для восстановления головы, Линси встречает Джеймса. Похожее прошлое и травмы невольно связывают их вместе.

Главные роли в фильме исполнили лауреатка премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс и номинант на «Эмми» Брайан Тайри Генри, наиболее известный по фильму «Белый парень Рик» и сериалу «Атланта». Сценарий «Дамбы» написали Оттесса Мошфег, Люк Гебель и Элизабет Сандерс.

Впервые фильм был показан на недавнем Международном кинофестивале в Торонто. По словам первых зрителей, у Нойгебауер получилось создать тонкую драму о депрессии и тревоге, а также умении прощать и преодолении травм.

«Дамба» выйдет эксклюзивно на AppleTV+ 4 ноября этого года.