Сирша Ронан исполнит ведущую роль в фильме Стива МакКуина о Второй мировой войне

Актриса Сирша Ронан, звезда фильмов «Леди Берд» и «Маленькие женщины», сыграет главную роль в исторической картине Стива МакКуина «Блицкриг» (Blitz) о Второй мировой войне. Картина разрабатывается режиссером эксклюзивно для Apple TV+.

Проект был анонсирован еще в ноябре прошлого года. В центре его сюжета – группа жителей Лондона, которая пытается выжить во время воздушных бомбардировок британской столицы в 1940-1941 годах. МакКуин напишет сценарий, срежиссирует и спродюсирует фильм, съемки которого, как ожидается, начнутся в конце этого года.

Пока неясно, какую именно роль Ронан сыграет в «Блицкриге». Из официального заявления Apple известно только, что она исполнит одну из двух центральных ролей в паре с «неизвестным новичком», имя которого еще не раскрыто.

Как режиссер МакКуин известен в первую очередь по своему нашумевшему фильму «12 лет рабства», который получил премию «Оскар» в 2014 году. Новый проект станет первой его полнометражной художественной работой со времен картины «Вдовы», вышедшей в 2018 году. Последним на данный момент проектом МакКуина является сериал «Голос перемен», сборник историй о борьбе с расизмом и дискриминацией в Лондоне в 1960-1980 годах.