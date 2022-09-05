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О чем сериал «Дьявол в Огайо»?

5 сентября 2022 16:45
О чем сериал «Дьявол в Огайо»?

Новый проект Netflix вдохновлен романом в стиле «Настоящего детектива» и «Полуночной мессы».

В минувшую пятницу на потоковом сервисе Netflix состоялась премьера восьмисерийной мистической драмы «Дьявол в Огайо», основанной на одноименном романе Дарьи Полатин. В связи с релизом шоу, рассказываем, о чем этот сериал.

Литературный первоисточник вдохновлен реальными событиями, отчасти напоминающими первый сезон «Настоящего детектива», «Грешницу» и «Полуночную мессу». В центре сюжета — добросердечная психотерапевт по имени Сьюзен Мэтис (Эмили Дешанель), опрометчиво решившая ненадолго приютить в своем доме новую пациентку в лице юной Мэй (Мадлен Артур). Миловидная молодая девушка сбежала от членов сатанинского культа, которые ни перед чем не остановятся, чтобы вернуть ее обратно. Узнав обо всем этом, Сьюзен решается на отважный шаг и делает большую ошибку, пригласив беглянку под свой кров. Вскоре главная героиня начинает замечать странные вещи в поведении Мэй, подозревая, что она может быть на самом деле волком в овечьей шкуре — одинокая девушка демонстрирует крайне нездоровое поведение и несет угрозу для членов семьи Мэтис.

Полатин также выступила в качестве шоураннера проекта. По ее словам, сюжет книги и, соответственно, сериала основан на истории, которая произошла на самом деле, однако, чтобы придать материалу увлекательную форму, автор добавила немало художественного вымысла.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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