Холли Бэйли в восторге, что тизер «Русалочки» доставил радость чернокожим девочкам

На недавнем мероприятии D23 Expo, компания Disney представила тизер фильма «Русалочка», который станет игровым ремейком одноименного мультфильма 1989 года. Главную роль в предстоящей картине исполнила чернокожая актриса Холли Бэйли. Режиссером выступил Роб Маршалл («Мемуары гейши»).

Еще во время анонса актерского состава многие были возмущены тем, что Русалочку сыграет афроамериканка. Disney пришлось стоять на своем. Когда же вышел тизер, то этот спор разгорелся с новой силой. Ролик получил на YouTube больше миллиона дизлайков, а Бэйли снова попала в вихрь обсуждений и стала объектом оскорбительных комментариев.

Ситуация несколько изменилась, когда в социальных сетях распространился ролик с реакциями темнокожих девочек на тизер новой «Русалочки». На видео они кричат, плачут и смеются от того, что Русалочка похожа на них.

«Она черная! Мама, она черная!» — восторженно кричит одна из девочек.

Конечно, такая реакция не прошла мимо исполнительницы главной роли. Бэйли написала:

«Люди присылали мне эти отзывы все выходные, и я действительно в восторге. Это очень много для меня значит».

В ходе D23 Expo Бэйли рассказала о том, насколько особенными для нее были съемки в «Русалочке»:

«Когда я была маленькой девочкой, плавая в бассейне, я воображала, что я русалка. Я никогда не думала, что это воплотится в жизнь. Три дня съемок песни Part of Your World были самым прекрасным опытом в моей жизни. Я чувствовал все, что она испытывает. Для меня было так захватывающе играть эти эмоции, и то, что Роб направлял меня, действительно было честью».

«Русалочка» выйдет на экраны 26 мая 2023.