Новые приключения реактивного ежа: вышел тизер мультсериала Sonic Prime

Netflix показал первый тизер-трейлер предстоящего 3D-мультсериала Sonic Prime, посвященного приключениям ежа Соника, легендарного персонажа игр SEGA. По сюжету, Сонику и его друзьям предстоит исправить реальность после того, как она была случайного разрушена из-за проникновения в нее мультивселенной.

Хотя в трейлере не раскрываются подробности сюжета Sonic Prime, в нем есть намек, что новые приключения Соника будут тесно связаны оригинальными видеоиграми. Большая часть событий ролика происходит в Грин-Хилле, каноничной стартовой локации всех игр про быстрого ежа. Трейлер также показывает, что в сериале появится главный враг Соника, доктор Эггман. Именно битва с ним и вызовет коллапс реальности, перенеся Соника в место под названием Shatterverse, где сталкиваются все измерения. В сериале также появятся такие каноничные для серии игр персонажи, как Шэдоу, Кот Биг и Фрогги.

При этом сюжет Sonic Prime никак не будет связан с недавними фильмами. В то же время представители SЕGA надеются, что мультсериал сможет скрасить для фанатов ожидание третьей полнометражной картины, премьера которой назначена на 20 декабря 2024 года.

Первый сезон Sonic Prime, созданный совместными усилиями SEGA, WildBrain и Marza, будет состоять из одной пилотной серии продолжительностью 40 минут и еще семи серий продолжительностью 20 минут. Сериал дебютирует на Netflix уже этой зимой.