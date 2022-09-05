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Киноафиша Новости Гипнотическое действо в неоновом свете: вышел стильный тизер сериала «Ковбой из Копенгагена»

Гипнотическое действо в неоновом свете: вышел стильный тизер сериала «Ковбой из Копенгагена»

5 сентября 2022 11:11
Гипнотическое действо в неоновом свете: вышел стильный тизер сериала «Ковбой из Копенгагена»

Создатель «Драйва» Николас Виндинг Рефн вернулся в родную Данию, чтобы создать новую историю о возмездии.

Потоковый сервис Netflix презентовал тизерный трейлер мини-сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена», являющегося первым за последние пятнадцать лет проектом режиссера-визионера, снятым в родной Дании. Исходя из ролика, новое шоу кинематографиста сочетает в себе не только фирменные художественные решения Рефна, сопровожденной синти-поповым диско, но и излюбленную им тематику — месть.

Вместе с релизом рекламного видео появился и первый официальный синопсис. Сериал будет посвящен молодой девушке Миу (Анджела Бундалович), прожившей долгое время в рабстве и оказавшейся на пороге нового начала. Зрителей ожидает суровая гипнотическая одиссея по криминальному миру столицы Дании, где загадочная, но боевая главная героиня в поисках возмездия повстречает своего заклятого врага, а именно — Ракель. Когда прошлое сплетется с настоящим, персонажи отправятся в брутальное сверхъестественное путешествие, которое определит их дальнейшее будущее и приведет к осознанию важного факта, что они обе не одиноки.

В остальной актерский состав шестисерийной гангстерской саги от создателя «Драйва», «Неонового демона», «Только бог простит» и «Бронсона» вошли Златко Бурич, Ли И Чжан, Петер Белли, Лив Корфиксен, Лола Виндинг Рефн, Драгана Милутинович, Микаэл Бертелсен и Мадс Брюггер.

Мировая премьера «Ковбоя из Копенгагена» состоится уже в пятницу в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля. Дату выхода на Netflix пока не объявлена.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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