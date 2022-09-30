Вышел трейлер корейского боевика «Охота» во главе со звездой «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ

На официальном YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing появился международный трейлер напряженного корейского криминального боевика «Охота». Исполнителем главной роли, режиссером и сценаристом ленты выступил звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ.

Действие развернется в 1980-е годы. В центре истории окажутся два сотрудника южнокорейских спецслужб из разных подразделений — Пак Пхен Хо (Ли Джон-джэ) и Ким Чжон До (Чон У-сон). Главным героям предстоит вычислить в своих рядах опасного северокорейского шпиона, известного как Донглим. Последний уже глубоко укоренился в агентстве и давно перенаправляет врагу засекреченную информацию.

Когда происходит слив информации, ставящий под угрозу национальную безопасность, подозрения оперативников падают буквально на всех. Из-за этого им приходится проверять друг друга. Если они не найдут крота, обвинения в предательстве могут пасть на них самих. Все это приводит персонажей к известию о хитром заговоре с целью убийства президента.

В остальных ролях заняты Чон Хе-джин, Хо Сон-тхэ, Ко Юн-джон, Чин Сон-гю, Ким Чхан-хен, Ким Джон-су, Чон Ман-щик и Чу Джи-хун. Мировая премьера картины прошла весной в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, а североамериканский релиз «Охоты» намечен на 2 декабря.