Кирнан Шипка сыграет с Дуэйном Джонсоном в рождественском фильме «Красный»
В масштабном праздничном проекте Amazon также снимется Крис Эванс.
Звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» Кирнан Шипка подписалась на новый многообещающий проект. Как сообщает Deadline, молодая актриса составит компанию Дуэйну Джонсону («Черный Адам») и Крису Эвансу («Серый человек») в актерском составе рождественской экшен-комедии от Amazon Studios «Красный» (Red One).
Подробности сюжета пока не разглашаются, но еще при анонсе картины создатели пообещали ориентированное на максимально широкую зрительскую аудиторию масштабное и во всех смыслах фееричное праздничное приключение, которое развернется по всему миру. Не исключено, что проект может перерасти в новую франшизу или даже положить начало целой киновселенной.
В основу фильма легла оригинальная идея давнего бизнес-партнера Джонсона Хирама Гарсии. Сценарий на основе этой задумки написал штатный автор франшизы «Форсаж» Крис Морган. Постановкой ленты займется еще один проверенный человек из профессионального окружения Скалы — режиссер кассовой дилогии «Джуманджи» Джейк Кэздан.
Предполагается, что съемки «Красного» стартуют уже в этом году. Вероятно, релиз на стриминге состоится в конце 2023 года.