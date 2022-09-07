Кирнан Шипка сыграет с Дуэйном Джонсоном в рождественском фильме «Красный»

Звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» Кирнан Шипка подписалась на новый многообещающий проект. Как сообщает Deadline, молодая актриса составит компанию Дуэйну Джонсону («Черный Адам») и Крису Эвансу («Серый человек») в актерском составе рождественской экшен-комедии от Amazon Studios «Красный» (Red One).

Подробности сюжета пока не разглашаются, но еще при анонсе картины создатели пообещали ориентированное на максимально широкую зрительскую аудиторию масштабное и во всех смыслах фееричное праздничное приключение, которое развернется по всему миру. Не исключено, что проект может перерасти в новую франшизу или даже положить начало целой киновселенной.

В основу фильма легла оригинальная идея давнего бизнес-партнера Джонсона Хирама Гарсии. Сценарий на основе этой задумки написал штатный автор франшизы «Форсаж» Крис Морган. Постановкой ленты займется еще один проверенный человек из профессионального окружения Скалы — режиссер кассовой дилогии «Джуманджи» Джейк Кэздан.

Предполагается, что съемки «Красного» стартуют уже в этом году. Вероятно, релиз на стриминге состоится в конце 2023 года.