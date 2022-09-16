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Киноафиша Новости Студия Amazon готовит сериал «Бегущий по лезвию 2099»

Студия Amazon готовит сериал «Бегущий по лезвию 2099»

16 сентября 2022 07:31
Студия Amazon готовит сериал «Бегущий по лезвию 2099»

Это будет продолжение фильма «Бегущий по лезвию 2049» с некой провокационной сюжетной линией.

Вселенная «Бегущего по лезвию» все-таки расширится за счет игрового сериала. Как передает Deadline, потоковый сервис Amazon Prime Video заказал съемки игрового шоу в рамках культовой франшизы. Первые новости о проекте появились еще в начале этого года, но только теперь проект анонсирован официально.

Многосерийный сиквел получил название «Бегущий по лезвию 2099». О сюжете пока ничего не известно, кроме очевидного факта, что действие развернется спустя пять десятилетий после «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнева.

Креативным куратором и сценаристом неонуарной антиутопии выступит Силка Луиза (Halo, «Сияющие»), придумавшая некую провокационную сюжетную линию, в интересном направлении расширяющую существующий канон. Создатель оригинального «Бегущего по лезвию» сэр Ридли Скотт выступает исполнительным продюсером сериала. Вместе с ним и боссами Amazon производством занимаются соавтор фильма 2017 года Майкл Грин и многочисленная продюсерская команда Alcon Entertainment. Также стало известно, что в число сценаристов предстоящего сериала вошел Том Спезейли, работавший над телеверсией «Хранителей» от канала HBO.

О дате начала съемок и количестве серий «Бегущего по лезвию 2099» пока информации нет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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