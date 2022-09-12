Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли

Случайности не случайны — «Кунг-Фу Панда» (2008)

Слова мудрого мастера Угвея о том, что случайности не случайны, на первый взгляд, недвусмысленно свидетельствуют о том, что все в мире предопределено. И действительно, по случайности став Воином Дракона, неуклюжая панда По позднее и вправду становится непревзойденным мастером кунг-фу и побеждает могущественного противника. Вот только ближе к концу мы узнаем, что никакого «секретного ингредиента нет», а свиток Дракона с пророчеством оказывается пуст. Следовательно, путь, пройденный По, — целиком и полностью его заслуга. Каждый человек — сам хозяин своей судьбы, а случайности не случайны лишь в том смысле, что каждое событие в жизни является ценным уроком, очередной ступенькой в становлении личности.

Кунг-Фу Панда

Отказаться от медийности — нормально — «Вольт» (2008)

Казалось бы, у пса Вольта не жизнь, а мечта. Он герой телеэкранов, которого обожают зрители по всему миру. Но вся жизнь Вольта построена на обмане: он искренне уверен, что действительно обладает сверхспособностями, и это убеждение ревностно поддерживают продюсеры сериала. После того как Вольт прошел ряд серьезных испытаний, чтобы вернуться к любимой хозяйке Пенни и стать настоящим героем, и пес, и девочка отказываются от дальнейшего участия в проекте, вместо этого выбрав тихую жизнь без пристального внимания камер.

Вольт

Родители не идеальны — «В поисках Немо» (2003)

Трогательная история о воссоединении отца и сына много говорит как о родительско-детских отношениях, так и об отрицательном воздействии человека на окружающую среду. А еще о том, что родители тоже могут ошибаться и быть неидеальными. В начале мультфильма Марлин, будучи глубоко травмированным после гибели жены и остальных детей, излишне опекает Немо и боится всех и вся. Именно страх мешает ему решительно остановить сына, когда тот опасно близко подплывает к лодке. Пытаясь вернуть Немо, Марлин учится преодолевать свои страхи и становится гибче в воспитании сына.

В поисках Немо

Быть аутсайдером неплохо — «Ледниковый период» (2002)

Веселая история приключений мамонта, ленивца и саблезубого тигра, решивших вернуть потерянного младенца отцу, напоминает не только о ценности дружбы и умении отпускать тех, кого любишь. Каждый участник фриковатого отряда — тот, кого привыкли считать изгоем и аутсайдером. Мэнни, похоже, единственный оставшийся в живых мамонт (на момент первой серии франшизы), от Сида отказалась собственная семья, а Диего постоянно борется между своей тайной миссией — завести компанию в устроенную другими тиграми ловушку — и своими чувствами. В конце концов оказывается, что, провалив задание и порвав с шайкой тигров, Диего обрел гораздо больше.

Ледниковый период

Любить — означает не смотреть друг на друга, а вместе смотреть на мир в одном направлении — «Шрэк» (2001)

История об огре, который, вопреки представлениям о нем, оказывается добрым и честным, в очередной раз напоминает, что внутренние качества гораздо важнее внешней красоты. И все же многие из нас огорчались, когда в финале второй части франшизы Фиона отказалась от действия зелья и выбрала вернуться в состояние огра. «Шрек» прямо говорит о том, что залог крепких отношений — это «подходящесть» друг другу. Обретя свой истинный облик в первой части, Фиона могла стать счастливой в браке только с такими же огром, как и она сама.

Шрэк

Рыба гниет с головы — «Корпорация Монстров» (2001)

Мультфильм о монстрах, еженощно пугающих детей, чтобы из их криков извлекать энергию, в первую очередь подчеркивает, что за агрессивным внешним видом может скрываться доброе сердце, а смех и радость могут дать миру гораздо больше, чем страх. Однако есть в мультфильме еще один важный момент, на котором дети обычно не заостряют внимание. Ближе к концу мультфильма выясняется, что темные дела Рэндалла проворачивались с подачи директора корпорации Водонога. И лишь когда корпорацию возглавляет Салли, дела в ней значительно улучшаются.

Корпорация монстров

Если любишь — отпусти — «Красавица и чудовище» (1991)

Диснеевский мультфильм о заколдованном принце и девушке Белль, способной разглядеть за неприглядной внешностью доброе сердце, стал одним из самых успешных проектов студии. На первый план выходит очевидная мораль: внутренняя красота гораздо важнее внешней, а доброта и искренность способны растопить даже самое зачерствевшее сердце. Однако есть в мультфильме еще один важный момент, демонстрирующий окончательное исправление Чудовища. Когда Белль узнает, что ее отец болен, Чудовище решает отпустить ее, будучи уверенным, что она так и не смогла его полюбить и проклятие никогда не будет разрушено. Ставя интересы любимого человека выше своих собственных, Чудовище делает решающий шаг к перерождению.

Красавица и чудовище

Бегство от проблемы не решит проблемы — «Король Лев» (1994)

Культовый диснеевский мультик говорит не только о том, что зло должно быть наказано, а вера в себя способна творить чудеса. Авторы «Короля льва» вполне могут конкурировать с современными психологами, ведь они много говорят о том, как чувство вины способно разрушить человека. Будучи уверенным в том, что это он виноват в гибели отца, Симба долгие годы проводит в изгнании и, лишь встретившись со своим чувством вины лицом к лицу и приняв его, находит в себе силы вернуться и исправить ситуацию.

Король Лев

Дружба не всегда длится вечно — «Лис и пес» (1981)

Трогательная история о дружбе лисенка Тодда и щенка Коппера заставила страдать не одно детское сердце. Главные герои сказки выросли вместе, однако по мере взросления их пути все сильнее расходились, и давние друзья превратились во врагов. Теперь Коппер становится охотничьим псом, который идет по следам давнего приятеля. И хотя в финале дружба все-таки побеждает и Коппер спасает Тодда, мультфильм говорит следующее: дружба не обязательно длится вечно. Ваши пути могут разойтись, но это не значит, что дружба была не истинной.

Лис и пес

Человек губительно влияет на природу — «Бэмби» (1942)

Для многих детей именно «Бемби» стал первым мультфильмом, честно и без прикрас рассказывающим о смерти. Когда наблюдаешь за тем, как маленький Бемби пытается справиться с потерей матери, на глаза невольно наворачиваются слезы. Однако мультфильм не только говорит об опасности браконьерства, но и подчеркивает, как легко может быть разрушено хрупкое равновесие в природе. Если про эпизод с гибелью оленихи помнят все, то история о поджоге леса, устроенном человеком, обычно привлекает меньше внимания. В этом эпизоде наглядно видно, как из-за вмешательства человека разрушается целая система.