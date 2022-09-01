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Киноафиша Новости Сериал «Рикошет» с Александром Устюговым: чего ждать от второго сезона

Сериал «Рикошет» с Александром Устюговым: чего ждать от второго сезона

1 сентября 2022 16:21
Сериал «Рикошет» с Александром Устюговым: чего ждать от второго сезона

Криминальный детектив вернется в эфир на следующей неделе — в продолжении будет несколько неожиданных воскрешений.

Уже в следующий понедельник, 5 сентября, в эфире канала НТВ стартует второй сезон российского сериала «Рикошет» с Александром Устюговым в главной роли. Рассказываем, что ожидать от продолжения истории о герое лихих 90-х Денисе Волкове, который спустя годы возвращается в захваченный мафией родной городок.

Первый сезон завершается побегом тяжело раненного протагониста со своей спутницей Кирой (Екатерина Волкова) после серьезной стычки с бандитами. Действие новых серий развернется спустя полтора месяца. Денис уже практически восстановился, но бесследно исчезать, что ему очень хорошо удается, центральный персонаж с обостренным чувством справедливости совершенно не планирует.

По словам режиссера и автора сценария шоу Дениса Карышева, в новых эпизодах произойдет несколько триумфальных воскрешений и шокирующих преображений, после которых отношения зрителей к некоторым действующим лицами изменятся в противоположную сторону. Отдельное кинематографист отметил заготовленный финал, который он охарактеризовал как «роскошный».

Также стороной не обойдут и романтическую линию — она получит должное динамичное развитие. Об этом воодушевленно заявила исполнительница ведущей женской роли Екатерина Волкова:

«Линии наших героев динамично развиваются. Мне нравится история о том, что мечты сбываются, если в это очень-очень верить и что-то делать для этого».

Во втором сезоне «Рикошета» будет 16 эпизодов.

Фото: НТВ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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