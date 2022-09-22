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Киноафиша Новости В разработку запущен сериал по фильму Дэвида Кроненберга «Сканеры»

В разработку запущен сериал по фильму Дэвида Кроненберга «Сканеры»

22 сентября 2022 11:47
В разработку запущен сериал по фильму Дэвида Кроненберга «Сканеры»

В центре сюжета окажутся две женщины, которые пытаются выжить в жестоком мире будущего.

Телеканал HBO начал работу над сериалом-ремейком фильма Дэвида Кроненберга «Сканеры». Об этом сообщает издание Variety.

Согласно официальному описанию проекта, опубликованному ранее, действие развернется в «умопомрачительном мире оригинального фильма Дэвида Кроненберга. Две женщины, преследуемые безжалостными агентами секретной службы, должны научиться работать вместе, чтобы остановить тайный заговор, участники которого решили поставить весь мир на колени».

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала выступит Уильям Бриджес («Черное зеркало», «Очень странные дела»). Место режиссера досталось Янну Деманжу («71», «Страна Лавкрафта»). Сам Кроненберг также стал исполнительным продюсером проекта.

Фильм «Сканеры» вышел в 1980 году. Он повествует о человеке, который внезапно обнаружил, что он обладает способностями «сканера», то есть может читать мысли людей и управлять ими. Картина стала культовой и получила четыре сиквела, хотя Кроненберг в их создании не участвовал.

Сериал «Сканеры» станет уже второй сериальной адаптацией фильмов Кроненберга за последние годы. В настоящее время Amazon также разрабатывает сериал по его фильму «Связанная насмерть», главную роль в котором исполнит Рэйчел Вайс.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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