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Киноафиша Новости Александр Петров и Данила Козловский любят и страдают в трейлере сериала «Надвое»

Александр Петров и Данила Козловский любят и страдают в трейлере сериала «Надвое»

8 сентября 2022 11:28
Александр Петров и Данила Козловский любят и страдают в трейлере сериала «Надвое»

Комедийная драма о лучших друзьях также получила дату премьеры на more.tv.

Российский онлайн-кинотеатр more.tv презентовал дебютный трейлер многосерийной комедийной драмы «Надвое», главные роли в которой сыграли звезды российского кино Данила Козловский («Легенда №17») и Александр Петров («Текст»). Вместе с этим была оглашена и официальная дата премьеры сериала — эпизоды начнут выходить с 29 сентября.

В центре сюжета окажутся близкие друзья и по совместительству коллеги — давно женатый сдержанный умник Костя (Козловский) и молодой раскованный шутник Саша (Петров), чьи серые будни начинают бурлить новыми красками после рядовой командировки в Санкт-Петербург. Приятели обожают вести философские и ироничные разговоры о женщинах. В Питере они неожиданно знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). После этих судьбоносных встреч жизни главных героев кардинально меняются.

Режиссером всех серий выступил Валерий Тодоровский («Стиляги», «Страна глухих», «Гипноз», «Одесса», «Оттепель»). Он же написал сценарий вместе со Всеволодом Бенигсеном («Иуда», «Аварийное состояние»). В остальном актерском составе заняты Анна Синякина, Анастасия Волынская, Елена Смирнова, Андрей Ташков, Алексей Фатеев и Валерий Яременко.

Фото: more.tv
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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