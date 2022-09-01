Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин погружаются в питерский сюрреализм в трейлере сериала «1703»

Накануне онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер нового сериала под названием «1703». Проект заявлен как черная комедия с элементами нуара. События сериала происходят в Санкт-Петербурге.

По сюжету, молодой человек Вадик (Кузьма Сапрыкин) работает в полиции, хотя и мечтает стать стендапером. Он переезжает из Москвы в Питер к невесте, где ему в напарники дают Гошу Колпакова (Гоша Куценко). Грубый и нелюдимый Колпаков переживает худшие свои времена и находится на грани самоубийства. Этой паре предстоит много времени проводить вместе, расследуя дело о пропаже тел молодых девушек из морга.

Также в «1703» снялись Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Андрей Федорцов, Николай Фоменко и другие. Сценаристом проекта стал Денис Артамонов, а режиссером — Сергей Сенцов. Недавно он снимал сериал «Дылды» и фильм «Разговорник» с «Квартетом И».

«1703» был представлен на первом российском фестивале стриминговых сервисов Originals+, где занял первое место. Жюри признало сериал самым оригинальным проектом, а также оценило музыку, написанную Вадимом Купэ (Вадим Карпенко) из объединения Gazgolder и Леваном Авазашвили. Дата премьеры пока не анонсирована.