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Киноафиша Новости Звезда «Ривердэйла» Мэделин Петш сыграет в ремейке триллера «Незнакомцы»

Звезда «Ривердэйла» Мэделин Петш сыграет в ремейке триллера «Незнакомцы»

14 сентября 2022 14:52
Звезда «Ривердэйла» Мэделин Петш сыграет в ремейке триллера «Незнакомцы»

Новая версия культового фильма обзавелась главной актрисой и режиссером.

Кинокомпания Lionsgate приступила к производству ремейка «Незнакомцев». По информации The Hollywood Reporter, главную роль в новом фильме исполнит Мэделин Петш, а съемки проекта возглавит финский режиссер Ренни Харлин. В фильме также сыграют Гэбриел Бассо и Фрой Гутьеррез.

Фильм нацелен на создание целой франшизы, которая в будущем вберет в себя сразу несколько частей. Сюжет картины будет основан на оригинальном одноименном триллере Брайана Бертино 2008 года со Скоттом Спидманом, Лив Тайлер и Кипом Уиксом в главных ролях. Оригинальная картина повествует о супружеской паре, которая остановилась в загородном доме, где их начинают преследовать три загадочных преступника в масках. Сценарий Бертино был вдохновлен двумя реальными событиями: убийством Шерон Тейт и серией взломов домов, которые произошли в родном районе Бертино, когда он был ребенком.

По поводу сюжета ремейка продюсер проекта Кортни Соломон в своем заявлении сказала:

«Приступая к ремейку «Незнакомцев», мы чувствовали, что нужно рассказать большую историю, которая может быть такой же мощной, пугающей и ужасающей, как оригинал, но в то же время может расширить вселенную этого фильма».

Петш прославилась благодаря роли Шерил Блоссом в телесериале «Ривердэйл» и Мариссы в комедии «Убить выпускной». Бассо известен в первую очередь по фильму «Супер 8» 2011 года и сериалу «Короли лета» 2013 года, а Гутьеррез — по шоу «Оборотень» и драме «Жестоком лете».

Дата выхода ремейка пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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