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Киноафиша Новости KION объявил дату премьеры финального сезона сериала «Подслушано»

KION объявил дату премьеры финального сезона сериала «Подслушано»

13 сентября 2022 18:08
KION объявил дату премьеры финального сезона сериала «Подслушано»

Новые серии появятся на стриминге уже завтра.

Спустя всего шесть дней с момента релиза второго сезона молодежного криминального детектива «Подслушано», онлайн-кинотеатр KION огласил официальную дату премьеры продолжения. Заключительные восемь эпизодов подростковой саги будут доступны на цифровой платформе с завтрашнего дня, то есть с 14 сентября.

Предстоящий сезон станет зрелищной кульминацией истории. Ожидается эффектное разрешение основной интриги, вращающейся вокруг загадочного антагониста Падшего. После того как Джулс (Валентина Ляпина) удается вырваться из плена маньяка-мистика, в смертельной западне убийцы оказываются ее друзья Крест (Никита Патуев), Костя (Егор Абрамов), Лика (Кристина Корбут) и Юра (Александр Новиков). Юные герои попадают в капкан злодея из-за следователя Коблева (Валентин Кузнецов), согласившегося на договор с фанатиком, чтобы познать тайны древней магии.

Единственная возможность освободиться из плена — пойти на сделку с Падшим и выстрелить в своего друга из особого револьвера. Помочь персонажам вернуться к нормальной жизни попытаются Джулс и мать убитого школьника Коли Марина, объединившаяся с членом организации NOX Денисом (Денис Васильев).

Как и прежде, шоураннерами выступают Илья Куликов и Аня Мирохина. Постановкой серий занимался Алексей Петрашевич («Джек and Чан»). Над сценарием финального сезона работала та же команда — Куликов, Мирохина и Василий Внуков.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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