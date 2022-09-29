Смертоносный «чистильщик» наводит страх на иранских женщин в трейлере фильма «Убийца «Святой паук»

В сети появился новый трейлер фильма Али Аббаси «Убийца «Святой паук» о печально известном иранском серийном убийце.

Фильм основан на реальной истории маньяка Саида Ханаи, который убил 16 женщин и был пойман полицией в 2001 году. Главная героиня фильма — журналистка Рахими. Она отправляется в священный исламский город Мешхед, чтобы расследовать дело убийцы по прозвищу «Святой паук», который считает, что выполняет волю Бога, «очищая улицы от падших женщин». По мере того, как Рахими все глубже погружается в это дело, паника на улицах Мешхеда только нарастает. Количество жертв убийцы растет, но местные политики отказываются бороться с ним, считая «Святого паука» героем мусульманского мира.

Главные роли в фильме исполнили Зара Амир Эбрахими («Демьен хочет изменить мир»), которая за свою работу была удостоена награды Каннского фестиваля за лучшую женскую роль, и Мехди Беджестани («Есть вещи, которые ты не знаешь»).

Аббаси приобрел мировую известность как режиссер фильмов «На границе миров» и «Шелли». Его работы ни раз удостаивались номинаций и главных призов ведущих мировых фестивалей. «Убийца «Святой паук» также был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Дания уже выдвинула эту картину как своего претендента на «Оскар» в этом году (хотя действие разворачивается в Иране, большая часть съемок прошла в Дании).

Дата мирового релиза «Убийцы «Святого паука» пока не анонсирована.