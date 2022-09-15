Netflix представил трейлер очередного фестиваля Tudum

Netflix представил видеоанонс своего второго ежегодного виртуального фанатского фестиваля Tudum. Онлайн-мероприятие пройдет 24 сентября и займет 24 часа. Стриминговый сервис обещает за сутки трансляции показать пять «глобальных» событий.

По словам представителей площадки, «это бесплатное мероприятие станет праздником для поклонников Netflix, где компания поделится новостями о более чем 120 шоу», среди которых точно будут «Ведьмак», «Уэнсдэй», «Академия Амбрелла» и многие-многие другие. Tudum 2022 предложит зрителям «целый день захватывающих эксклюзивных новостей, ранее не публиковавшихся кадров, трейлеров, первых взглядов на будущие проекты, интервью с крупнейшими звездами Netflix».

Также было представлено расписание будущего мероприятия:

5:00 МСК, 24 сентября — Начало фестиваля, шоу из Кореи.

9:30 МСК — шоу перейдет в Индию, будут показаны индийские проекты.

20:00 МСК — шоу разделится на 2 части: первая будет посвящена США и Европе, а вторая, стартующая в 21:30, — Латинской Америке.

7:00 МСК 25 сентября — Tudum закончится презентацией из Японии.

Трансляция фестиваля будет доступна по всему миру на официальном канале Netflix на YouTube.