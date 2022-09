Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки»

Во времена, когда новые сезоны «Американской семейки» еще выходили, а сериал с завидным постоянством номинировался на «Эмми», Тай Буррелл часто примерял на себя роль актера озвучки анимации. На его счету, например, « В поисках Дори» и «Пингвины из Мадагаскара» . Когда же «Американская семейка» подошла к своему логическому финалу, Буррелл совместил две вещи, в которых он профи, в сериале «Дунканвилль» : озвучку и роль странного, но всеми любимого отца семейства – добросердечие и ребячество Фила Данфи перекочевали и сюда.

Тай Бурелл

После завершения «Американской семейки» Джули Боуэн, сыгравшая матриарха семейства Данфи с легкими замашками диктатора, вознамерилась взять паузу от актерской игры. Она снялась в паре не слишком примечательных фильмов (« Микстейп моих родителей »‎, например), а также исполнила эпизодические роли в «‎ Американском папаше »‎ и « Умерь свой энтузиазм »‎. Но так, судя по всему, и было задумано – в 2020 году в одном из интервью Боуэн признавалась, что хочет заняться другими вещами: «Я однозначно буду оказываться за камерой чаще. Этот бизнес не очень благосклонен к женщинам за 40, и я думаю, что порой тебе просто необходимо взять короткую паузу – особенно после 11 лет с Клэр. Я люблю Клэр, но я не могу быть только ей».

Джули Боуэн

После финала сериала Сара Хайлэнд, игравшая эдакую Реджину Джордж 2010-х годов, практически нигде не появлялась. Когда «Американская семейка» подошла к концу, а пандемия только-только захватила весь мир, в интервью для Glamour Хайлэнд рассказывала, что пока не планирует активно работать над своей актерской карьерой: «Я очень жду, когда снова смогу играть и продюсировать, но сейчас мне важно быть в безопасности, быть дома, быть здоровой, быть креативной и учиться новым вещам». Зато в августе 2022 года Хайлэнд вышла замуж, и свадьба выглядела как реюнион каста «Американской семейки»: церемонию провел Джесси Тайлер Фергюсон , а среди гостей были многие из коллег актрисы по сериалу.

Сара Хайлэнд

Ариэль Уинтер (Алекс Данфи)

Хотя исполнявшая роль среднего отпрыска Фила и Клэр – вундеркинда Алекс – Ариэль Уинтер продолжает свою актерскую карьеру, она признавалась, что для нее финал сериала ознаменовал конец стабильности. Тем не менее настрой у Уинтер воистину боевой: «Я готова найти нужный настрой, чтобы быть в состоянии принять отказ, двинуться дальше и пойти на следующее прослушивание». Сейчас у актрисы запланировано несколько проектов, среди которых, например, Hunger от режиссеров Джеймса Берроуза («‎ Друзья »‎, «‎ Две девицы на мели »‎) и Дина Холлэнда («‎ Офис », «‎ Бруклин 9-9 »).

Ариэль Уинтер

Как и некоторые его коллеги по «Американский семейке», Гоулд почти не снимался по окончании сериала. Однако на данный момент у него запланировано несколько проектов. В то же время актер намерен опробовать свои способности на писательском поприще: когда в 2020 году стало активно развиваться BLM, он написал материал о том, как можно помочь движению. «У меня было много времени с тех пор, как сериал закончился, к тому же мы на карантине. Поэтому я писал при любой возможности», – рассказывал Гоулд в одном из интервью .

Нолан Гоулд

Джесси Тайлер Фергюсон (Митчелл Притчетт)

Еще один член каста «Американской семейки», отошедший от телевидения и кино. Тем не менее дела у него обстоят отлично: кроме того, что Фергюсон выпустил кулинарную книгу под названием Food Between Friends, он также получил главную бродвейскую награду «Тони» за свою игру в перезапущенной пьесе Take Me Out 2003 года: ее действие происходит в мужской раздевалке бейсбольной команды, в которой игроки обсуждают темы гомофобии, расизма и маскулинности в спорте.

Джесси Тайлер Фергюсон

Как и его персонаж в сериале, Эрик Стоунстрит решил связать свою жизнь после «Американской семейки» со спортом: он стал одним из владельцев бейсбольного клуба Kansas City Royals. Однако актерская карьера Стоунстрита не то не задалась после финала сериала, не то он и не планировал ее продолжать: на данный момент у актера не запланировано ни одного проекта. Как-то раз он поделился своими надеждами на спин-офф «Американской семейки», который бы был посвящен отношениям Кэмерона и Митчелла, – Стоунстрит был уверен, что Джесси Тайлер Фергюсон с радостью бы вернулся к своей роли. Увы, пока что это только мечта не только Стоунстрита, но и поклонников сериала, поэтому остается только надеяться, что спин-оффу все-таки быть.

Эрик Стоунстрит

После того как Эд О’Нил на протяжении 11 лет исполнял роль ворчливого, но оттого не менее обаятельного главы трех семейств Джея Притчетта, актер не то чтобы насовсем оставил свою актерскую карьеру. Например, сейчас у него запланирован проект под названием The Sterling Affairs – мини-сериал о владельце баскетбольного клуба Los Angeles Clippers. Однако О’Нил, кажется, и не стремится к переполненному рабочему графику, что и не удивительно: в конце концов, актеру уже 76 лет, и с такой успешной карьерой в ситкомах (кроме «Американской семейки», он также исполнял главную роль в «Женаты и с детьми») ему вряд ли нужен еще один многосерийный проект. В 2020 году О’Нил справедливо заметил : «Мне просто нужен отдых, нужно перегруппироваться и восстановить энергию. Я уже не ребенок. Мне 73».

Эд О’Нил

Гомерически смешная и феноменально громкая Глория словно позаимствовала все свои лучшие качества от сыгравшей ее Софии Вергары. Той тоже удается быть уморительной абсолютно в любой ситуации – и, кажется, без особого труда. После финала «Американской семейки» именно такой ее можно было увидеть в реалити-шоу America’s Got Talent, где она была одной из приглашенных судей. С 2020 года Вергара приняла участие только в одном проекте – мультфильме «‎ Коати. Легенда джунглей », где она озвучила змею Заину. Все это время актриса преимущественно работала над своим бизнесом: Вергара занимается продажей одежды, парфюма и мебели. Также она организовала кампанию по сбору средств для помощи малому бизнесу. Но актерскую карьеру Вергара все-таки не забыла: сейчас ее имя значится в касте мини-сериала Griselda о колумбийской наркобаронессе Грисельде Бланко, которую и сыграет актриса.

София Вергара

С момента окончания «Американской семейки» Родригес нигде не снимался – никаких проектов у него также не запланировано. Может быть, так сложились обстоятельства, а может быть, он и сам пока что не стремится возвращаться к актерской игре. Все-таки, когда ты рос на съемочной площадке (а на момент начала съемок первого сезона Родригесу было всего 11 лет), желание сделать продолжительную паузу более чем закономерно.