Завершились съемки второго сезона «Белого лотоса»

На этой неделе завершились съемки второго сезона комедийного детектива «Белый лотос». Об этом сообщает Deadline. Большая часть съемочного процесса прошла в сицилийском дворце Сан-Доменико в городе Таормина и на знаменитой итальянской киностудии Чинечитта.

Сюжет второго сезона «Белого лотоса» будет связан с первым лишь несколькими общими персонажами, но в остальном это будет совсем другая история. Действие развернется на Сицилии, где зрителей познакомят с новой группой богатых гостей элитного курорта, которые также окажутся втянуты в странное противостояние между постояльцами и сотрудниками отеля.

Главные роли исполнят Обри Плаза («Парки и зоны отдыха»), Уилл Шарп («Флауэрсы») и Ф. Мюррэй Абрахам («Лунный рыцарь»). Также на экраны вернутся исполнители из первого сезона в лице Дженнифер Кулидж («Блондинка в законе») и Джона Грайза («Наполеон Динамит»).

На прошедшей церемонии вручения «Эмми» первый сезон «Белого лотоса» выиграл в пяти номинациях, включая «Лучший мини-сериал». Создатель проекта Майк Уайт также получил отдельные награды за лучший сценарий для мини-сериала и за лучшую режиссуру мини-сериала.

На данный момент точная дата выхода второго сезона неизвестна, но, согласно ранее опубликованной информации, продолжение «Белого лотоса» должно выйти на HBO в октябре этого года.