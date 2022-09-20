Прольется кровь: вышел новый трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»

Студия MAPPA презентовала новый трейлер кровавого аниме-сериала «Человек-бензопила», в котором огласили точную дату премьеры проекта. Релиз экранизации манги Тацуки Фудзимото состоится на платформе Crunchyroll 11 октября.

В центре мультсериала окажется простой молодой парень по имени Дэндзи, вынужденный воевать с древними демонами из-за проступков своего покойного отца — главному герою приходится отдавать крупный долг родителя местной преступной группировке. Во время очередного задания от якудза протагонист погибает, но внезапно его возвращает к жизни его напарник — пес-демон Почита.

После воскрешения у Дэндзи появляются сверхъестественные силы, позволяющие ему трансформировать свои конечности и голову в острые бензопилы. Дебютный сезона станет адаптацией лишь первой части оригинальной манги. Вторая часть выходит с июля и по сей день каждый вторник на сайте Shonen Jump+.

Главных героев озвучивают Кикуносукэ Тоя (Дэндзи), Аи Файруз (Пауэр), Томори Кусуноки (Макима) и Сего Саката (Аки Хаякава). За режиссуру отвечает Рю Накаяма («Магическая битва», «Судьба: Великий приказ. Вавилония»). Сценарий написал Хироси Сэко («Летнее время», «Спригган»).