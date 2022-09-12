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Киноафиша Новости Лучше, чем оригинал: появились первые отзывы о сиквеле «Достать ножи»

Лучше, чем оригинал: появились первые отзывы о сиквеле «Достать ножи»

12 сентября 2022 13:56
Лучше, чем оригинал: появились первые отзывы о сиквеле «Достать ножи»

Режиссер и сценарист Райан Джонсон превзошел себя.

На днях в рамках Международного кинофестиваля в Торонто состоялась мировая премьера долгожданного фильма Netflix «Достать ножи 2». Посмотрев картину Райана Джонсона, представители прессы поделились в соцсетях своими впечатлениями.

Росс Бонэме из Collider решительно утверждает, что новое дело Бенуа Блана в исполнении Дэниэла Крэйга оказалось еще более веселым и увлекательным:

«Достать ножи 2» — настоящий хит. Новый фильм больше, безумнее и смешнее, чем оригинал. Сиквел также более запутанный и амбициозный. Райан Джонсон просто превосходит себя на всех уровнях».

Другие критики тоже в унисон нахваливают «Достать ножи 2». Журналист под ником «Танцующий Дэн» считает, что это, вероятно, самый забавный фильм года, который, к тому же, «великолепно выстроен». Джонатан Фуджи из The Film Drunk называет Джонсона мастером детективов, который постиг все секреты этого жанра. Дэвид Куэвас из Filmhounds Magazine называет «Достать ножи 2» «современной детективной классикой».

Также критики в восторге от игры Крэйга. Аманда Гурагги из Candid Cinema пишет, что британский актер «снова сияет», и что его игра «смешнее, чем раньше». Похвалы удостоились и другие члены актерского состава, особенно Жанель Монэ, Кейт Хадсон и Эдвард Нортон.

«Достать ножи 2» выйдет на Netflix 23 декабря.

Фото: Netflix
Юрий Липский
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