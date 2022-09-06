Гарри Стайлс о своей кинокарьере: «Такое чувство, будто я понятия не имею, что делаю»

В рамках продолжающегося 79-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера психологического ретро-триллера Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко». На мероприятии постановщицу сопровождал звездный актерский состав в лице Флоренс Пью, Гарри Стайлса, Криса Пайна, Джеммы Чан, Ника Кролла и Сидни Чендлер, но в ходе конференции наибольшего внимания от прессы ожидаемо удостоился бывший солист One Direction, которого журналисты засыпали вопросами.

Для Стайлса роль в фильме Уайлд стала третьим актерским проектом после «Дюнкерка» Кристофера Нолана и камео в «Вечных» Хлои Чжао, и пока что он еще не до конца адаптировался к новой для себя сфере:

«Музыкой я занимался немного дольше, так что в том мире мне слегка комфортнее. Что мне нравится в актерской игре, так это такое чувство, будто я понятия не имею, что делаю. В актерской игре есть определенные аспекты, которые основаны на собственном жизненном опыте, но по большей части вы притворяетесь кем-то другим. Именно это мне и кажется наиболее притягательным».

Несмотря на огромное внимание СМИ и четырехминутную овацию после премьеры, в целом критики неоднозначно приняли «Не волнуйся, солнышко» — это именно тот случай, когда форма главенствует над содержанием. Среди достоинств картины отмечают блестящую игру Пью и восхитительную визуальную составляющую, однако второй режиссерский проект Уайлд рецензенты характеризуют как «поверхностный» и даже в каком-то смысле «вторичный», но точно не проходной. На сайте Rotten Tomatoes у фильма сейчас 45% положительных отзывов при 20 рецензиях.

«Не волнуйся, солнышко» выйдет в прокат США 23 сентября, а спустя месяц Стайлса можно будет увидеть в драме Майкла Грандаджа «Мой полицейский».