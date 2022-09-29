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Киноафиша Новости Что нельзя людям, можно куклам: о чем сериал «Горемыки»

Что нельзя людям, можно куклам: о чем сериал «Горемыки»

29 сентября 2022 13:59
Что нельзя людям, можно куклам: о чем сериал «Горемыки»

Главными героями сатиры о российской действительности стали три необычных сожителя.

30 сентября на стриминговом сервисе PREMIER от ТНТ состоится премьера первого сезона злободневной комедии «Горемыки».

В центре сюжета — три сожителя в лице нигилиста Гоши, музыканта Никиты и скупердяя Ефима Маратовича. Живя вместе, они постоянно вынуждены решать типичные бытовые проблемы, ругаться и преодолевать разногласия, которые отражают острейшие социальные и политические проблемы российского общества. Кроме того, герои часто попадают в самые абсурдные ситуации: борются с вторжением инопланетян, соперничают с древним египетским богом, сбегают из загробного мира и даже арестовывают настоящего Деда Мороза.

Главных персонажей сериала озвучили Сергей Беляев («Жизнь и судьба»), Сергей Пиоро («Сыщик петербургской полиции») и Николай Дроздовский («Меч»).

Срежиссировал проект Никита Тамаров, автор комедийного сериала «Миллионер из Балашихи» с Владимиром Канухиным. По словам Тамарова, при создании «Горемык» он вдохновлялся популярными американскими мультфильмами «Южный Парк» и «Гриффины», персонажи которых также часто рассуждают на важные социальные темы. Проект был впервые представлен на фестивале «Кинотавр», где получил специальный приз жюри.

В рамках первого сезона «Горемык» создатели планируют выпустить восемь серий, из которых на данный момент зрителям доступны четыре. Последние серии выйдут парами 30 сентября и 7 октября.

Фото: PREMIER
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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