Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки

На этой неделе нас ждет выход самого долгожданного сериала осени, триллер со Стивом Кареллом , анимация про оцифровку сознания и кое-что еще. Подробнее рассказываем в нашем материале.

2 сентября, Prime Video

Кому смотреть: тем, кому интересно, как выглядит самый дорогой сериал за всю историю телевидения, а также фанатам Джона Толкина.

Сентябрь начинается не столько со школьного звонка и желтых листьев, сколько с гигантского фэнтези по мотивам различных работ Толкина о Средиземье, которые он написал после «Властелина колец». Шоу расскажет о том, как ковались Кольца власти, как в Мордоре разрасталась злая воля Саурона, опишет историю расцвета и падения Нуменора, острова людей, откуда родом Арагорн. Главное событие истории — последний союз эльфов и людей в эпичной войне против Саурона. Количество денег, спецэффектов, массовки, а также вопрос о том, как шоураннеры Патрик Маккей и Джон Д. Пейн обойдутся с книжным оригиналом, делает проект самой ожидаемой премьерой осени.

Властелин колец: Кольца власти

30 августа, Hulu

Кому смотреть: тем, кто до сих пор считает, что Стив Карелл — это просто босс из сериала «Офис», и любителям триллеров.

Стив Карелл, как известно, уже давно успешно справляется не только с комедийными ролями. В новом мини-сериале от создателей рейтинговых «Американцев» он играет психотерапевта, которого похищает один из его пациентов — серийный убийца (Донал Глисон из новых «Звездных войн»). Больной требует, чтобы пленник, еще на первой безопасной сессии обещавший ему помочь, излечил его от желания убивать. Неожиданный ракурс на тему психотерапии, которая так или иначе присутствовала во многих сериалах последних лет.

Пациент

31 августа, Netflix

Кому смотреть: тем, кому не чужд дух протеста против системы.

Британский триллер про молодого бунтаря, который выражает свой протест, пробираясь в дома богачей и оставляя там граффити. Однако в одну из своих вылазок он случайно обнаруживает, что престижный судья с идеальным имиджем на самом деле скрывает ужасную тайну. Постепенно в опасную игру оказываются втянуты и близкие мятежного свидетеля. Последнего играет английская звезда Джордж МакКэй («1917»). Роль злодейского судьи — у Хью Бонневилля из «Аббатство Даунтон» и «Паддингтона».

Я был там

Любовь на вилле

1 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит провести вечер в компании ромкома и вредной (но вкусной) еды.

Кэт Грэхэм из «Дневников вампира» играет девушку, которая любит все контролировать. После расставания с парнем она отправляется на родину Ромео и Джульетты — в Верону. Заселившись в прекрасный дом, она внезапно сталкивается с красавчиком-англичанином (Том Хоппер), который и не думает съезжать. Ошибка с бронью приводит героев сначала к забавным сражениям за территорию виллы, а потом и к романтичным прогулкам по городу, где, как утверждают авторы, невозможно не влюбиться.

Любовь на вилле

1 сентября, AMC+

Кому смотреть: тем, кому интересны необычные анимационные сай-фаи про цифровизацию.

Мэдди недавно потеряла отца. Вскоре после его смерти девушка начинает получать сообщения от незнакомца и неожиданно узнает, что ей пишет отец, чей интеллект загрузили в специальное цифровое облако. Он был не первым, кто согласился на эксперимент, но, как оказалось, за прогрессивной идеей на самом деле стоят люди, готовящие заговор ради усиления военной мощи. Анимационный сериал снят по серии рассказов писателя Кена Лю, который выполнил блестящий перевод на английский известного научно-фантастического романа «Задача трех тел». Канал уже продлил шоу на второй сезон.

Пантеон

2 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит хорроры в сеттинге американской готики.

Сьюзен Мэтис работает психиатром в местной больнице маленького городка штата Огайо. Однажды в больницу попадает девушка, которая сбежала из опасной секты. Сьюзен решает на время приютить беглянку у себя дома. Однако появление девушки запускает цепочку странных событий, в которых может быть повинна именно ее связь с культом. В главной роли Эмили Дешанель, звезда сериала «Кости». Сценарий написан по одноименному бестселлеру Дарьи Полатин, вдохновленному реальной историей.

Дьявол в Огайо

4 сентября, Adult Swim

Кому смотреть: фанатам безумных приключений Рика Санчеса и его внука Морти.

В новом сезоне создатели анимационного сериала обещают изменить представление зрителей о Рике. Пугаться не стоит, характер циничного ученого-мизантропа останется неизменным, но, скорее всего, мы узнаем больше подробностей о прошлом героя. Других деталей Дэн Хармон и Джастин Ройланд не раскрывают, но говорят, что приготовили для фанатов новую порцию веселья.