Кейт Уинслет госпитализирована после падения во время съемок фильма «Ли» в Хорватии

Кейт Уинслет попала в неприятную ситуацию на съемках биографической драмы «Ли» (Lee). Во время работы над очередной сценой актриса поскользнулась и неудачно упала. Из-за этого в целях предосторожности ей даже пришлось обратиться в больницу. По словам представителей звезды, никаких серьезных повреждений медики не обнаружили, поэтому она вернется в строй уже на этой неделе:

«К несчастью, Кейт поскользнулась, и на всякий случай ее оперативно госпитализировали, как и положено по протоколам безопасности. Она в порядке и будет сниматься, придерживаясь плана, уже на этой неделе».

Актриса играет военного фотожурналиста Элизабет Ли Миллер, оказавшуюся на передовой в период Второй мировой войны. Ей нужно было осветить все ужасы боевых действий и в частности — зверства нацистской Германии по отношению к евреям в концлагерях.

Производство ленты проходит в Хорватии. Постановкой занимается номинантка на премию «Оскар» Эллен Керас («Предательство», «Список смертников»). Сценарий написали Элизабет Ханна («Секретное досье») и Джон Колли («Хозяин морей: На краю Земли»). В звездный актерский состав вместе с Уинслет вошли Джуд Лоу, Марион Котийяр, Энди Сэмберг, Джош О’Коннор и Джеймс Мюррэй.