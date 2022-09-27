Нэмор из фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» будет мутантом

Также стало известно, в чем будет состоять сюжетный конфликт фильма.

Несмотря на то, что в комиксах Marvel статус Нэмора неоднократно менялся, в предстоящем сиквеле «Черной Пантеры» его принадлежность будет обозначена четко — в киновселенной подводный правитель будет мутантом. Об этом в новом интервью журналу Empire заявил исполнитель роли антигероя Теноч Уэрта.

Действие «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» стартует сразу после смерти короля Т’Чаллы (Чедвик Боузман). Отправной точкой сюжета будет конфликт, возникший вследствие решения Т’Чаллы открыть миру Ваканду. Это ставит под угрозу подводное государство Талокан, которым руководит Нэмор. Из-за этого между технически продвинутым африканским континентом и подводниками начинается война:

«Это решение угрожает Талокану. И Талокан должен принять меры для защиты», — отметил Уэрта.

По сюжету, королева Рамонда (Анджела Бассетт), Шури (Летишиа Райт), М’Баку (Уинстон Дьюк), Окойе (Данай Гурира) и воительницы из Дора Миладже объединятся с Накией (Лупита Нионго) и агентом Эвереттом Россом (Мартин Фриман), чтобы защитить Ваканду от новых врагов. Судя по трейлеру, параллельно будет развиваться другая сюжетная линия, связанная с охотой на вибраниум.

В актерский состав блокбастера режиссера Райана Куглера также вошли Доминик Торн, Михаэла Коэл, Флоренс Касумба, Исаак Де Банколе, Мария Мерседес Корой и Ричард Шифф.

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» выйдет в прокат 11 ноября.