Элизабет Мосс вспомнила о своем дебюте в большом кино

Элизабет Мосс известна широкому кругу зрителей своими серьезными драматическими ролями, но, как и многие голливудские звезды, актриса начинала свою карьеру еще в раннем детстве. Ее дебютным кинопроектом стал комедийный боевик 1991 года «Коммандо из пригорода», в котором сыграли Халк Хоган, Кристофер Ллойд и Шелли Дювалл.

В своей сцене Мосс сыграла маленькую плачущую девочку, которой Хоган помогает снять с дерева застрявшую на ветку кошку. Во время недавнего разговора с ведущими программы The View звезде «Рассказа служанки» пришлось вернуться более чем на тридцать лет в прошлое:

«Мне было восемь лет, я устроилась на работу, и это было круто, а Хоган был настоящей звездой. Мне досталась маленькая роль и небольшая задача, но я все равно отнеслась к этому очень серьезно. Точно также как к чему-либо в «Рассказе служанки».

В заключении актриса пошутила, что ее навыки плача за годы стали гораздо лучше:

«Я думаю, сейчас мой плач стал гораздо лучше. Во всяком случае я на этой очень надеюсь. Все-таки я делала заметки», — отметила Мосс.

Следующий эпизод пятого сезона «Рассказа служанки» выйдет на Hulu уже завтра. Весной 2023 года исполнительницу можно будет увидеть в футбольной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», где она сыграла вместе с Майклом Фассбендером.