Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эра выживания" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Элизабет Мосс вспомнила о своем дебюте в большом кино

Элизабет Мосс вспомнила о своем дебюте в большом кино

27 сентября 2022 14:05
Элизабет Мосс вспомнила о своем дебюте в большом кино

Актриса заставила Халка Хогана доставать с дерева кошку.

Элизабет Мосс известна широкому кругу зрителей своими серьезными драматическими ролями, но, как и многие голливудские звезды, актриса начинала свою карьеру еще в раннем детстве. Ее дебютным кинопроектом стал комедийный боевик 1991 года «Коммандо из пригорода», в котором сыграли Халк Хоган, Кристофер Ллойд и Шелли Дювалл.

В своей сцене Мосс сыграла маленькую плачущую девочку, которой Хоган помогает снять с дерева застрявшую на ветку кошку. Во время недавнего разговора с ведущими программы The View звезде «Рассказа служанки» пришлось вернуться более чем на тридцать лет в прошлое:

«Мне было восемь лет, я устроилась на работу, и это было круто, а Хоган был настоящей звездой. Мне досталась маленькая роль и небольшая задача, но я все равно отнеслась к этому очень серьезно. Точно также как к чему-либо в «Рассказе служанки».

В заключении актриса пошутила, что ее навыки плача за годы стали гораздо лучше:

«Я думаю, сейчас мой плач стал гораздо лучше. Во всяком случае я на этой очень надеюсь. Все-таки я делала заметки», — отметила Мосс.

Следующий эпизод пятого сезона «Рассказа служанки» выйдет на Hulu уже завтра. Весной 2023 года исполнительницу можно будет увидеть в футбольной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», где она сыграла вместе с Майклом Фассбендером.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Читать далее 24 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» Читать далее 27 сентября 2022
Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Читать далее 27 сентября 2022
Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье Читать далее 27 сентября 2022
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Читать далее 26 сентября 2022
Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Читать далее 24 сентября 2022
Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Читать далее 25 сентября 2022
7 душевных фильмов о путешествиях по России 7 душевных фильмов о путешествиях по России Читать далее 26 сентября 2022
5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные 5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные Читать далее 26 сентября 2022
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» 10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» Читать далее 25 сентября 2022
Related video