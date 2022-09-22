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Киноафиша Новости Фильм, покоривший кинофестиваль «Сандэнс»: вышел трейлер хоррора «Свинка»

Фильм, покоривший кинофестиваль «Сандэнс»: вышел трейлер хоррора «Свинка»

22 сентября 2022 16:19
Фильм, покоривший кинофестиваль «Сандэнс»: вышел трейлер хоррора «Свинка»

Зрителей ждет фильм о толстой девочке, ставшей свидетельницей похищения своих обидчиц.

Издание IndieWire поделилось эксклюзивным трейлером испанского хоррора «Свинка» режиссера Карлоты Мартинес-Переды.

В центре сюжета — толстая девушка Сара, над которой из-за ее веса насмехаются сверстницы. Во время одного из таких нападений она становится свидетельницей того, как ее обидчиц жестоко избивает и похищает серийный убийца. Когда полиция начинает расследование, Сара ничего им не сообщает. Она оказывается заинтригована незнакомцем и разрывается между раскрытием правды о похищении и защитой человека, который ее спас.

Главные роли в картине исполнили Клаудия Салас («Элита»), Кармен Мачи («30 серебряников») и Пилар Кастро («Главная роль»).

Мартинес-Переда прославилась благодаря своему независимому фильму ужасов «Сожженный заживо», который стал для нее дебютом в качестве режиссера. Также она сняла несколько эпизодов сериалов «Закон», «Лалола» и «Альба».

Премьера «Свинки» состоялась на национальном американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в начале этого года. Картина получила отличные отзывы от критиков и зрителей фестиваля. Также «Свинка» стала первым фильмом, официально отобранным для кинофестиваля Fantastic Fest в этом году.

Компания Magnet Releasing выпустит «Свинку» в международный прокат 7 октября 2022 года.

Фото: Magnet Releasing
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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