Пребывающий в тюрьме Михаил Ефремов снял короткометражный фильм «Переоценка ценностей»

Недавно на девятом всероссийском фестивале «Надежда», который прошел в Челябинске, был представлен фильм осужденного Михаила Ефремова. 15-минутная короткометражная картина, получившая название «Переоценка ценностей», представляет собой исповедь нескольких заключенных. Сам Ефремов фигурирует в фильме как голос за кадром. Так, например, он делится:

«Совсем плохих людей я здесь не встречал. Может, конечно, они и есть, но мне не попадались. С каждым есть о чем поговорить».

Вместе с тем Ефремов снялся в документальном фильме другого заключенного — «Жизнь после тюрьмы». Там актер честно рассказал, что только привыкает к жизни на зоне и часто ходит в местную библиотеку, где много думает о жизни.

Последними проектами Ефремова до попадания в исправительную колонию стали короткометражка «Сексоголики», сериал «Полет», а также фильмы «Вратарь Галактики» и «Конек-Горбунок».

Напомним, в 2020 году Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за вождение в нетрезвом виде, которое привело к смертельному исходу. Актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался. В крови Ефремова тогда нашли следы алкоголя, марихуаны и кокаина.