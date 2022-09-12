Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Джулия Луи-Дрейфус и другие сыграют в фильме Marvel «Громовержцы»

В рамках масштабного мероприятия D23 Expo, которое прошло в минувшие выходные, президент Marvel Studios Кевин Файги огласил основной каст «Громовержцев». В состав одноименной команды войдут Флоренс Пью (Елена Белова), Себастиан Стэн (Баки Барнс), Дэвид Харбор (Красный страж), Уайатт Рассел (Агент США), Ханна Джон-Кэймен (Призрак), Ольга Куриленко (Таскмастер) и Джулия Луи-Дрейфус, представшая в образе Валентины де Фонтейн в «Черной Вдове» и «Соколе и Зимнем солдате».

Файги показал первый концепт-арт будущего блокбастера и вывел на презентацию всех звезд, за исключением Пью, которая не смогла присутствовать на конвенте из-за съемок во второй части «Дюны» Дени Вильнева, но записала для собравшихся короткое видеообращение.

В различных новостях от западных инсайдеров неоднократно говорилось о вероятном участии в проекте Даниэля Брюля (Барон Земо) и Тима Рота (Мерзость), однако на D23 они не упоминались. Впрочем, есть вероятность, что их участие в фильме будет подтверждено в будущем. О сюжете пока информации нет, но концептуально предстоящий боевик будет близок к «Отряду самоубийц» от DC, потому что в центре истории будет группа антигероев, вынужденных работать на правительство ради благой цели.

Постановкой ленты займется клипмейкер Джейк Шрейер, в чьем послужном списке имеются музыкальные видео для Канье Уэста и Кендрика Ламара, а также мелодрама «Бумажные города» и фестивальная драма с Фрэнком Ланджеллой «Робот и Фрэнк». Сценарий пишет соавтор «Черной Вдовы» Эрик Пирсон.

Съемки «Громовержцев» начнутся летом 2023-го, а премьера состоится 26 июля 2024 года — картина закроет пятую фазу MCU.