Гарри Стайлс разбивает сердце Эмме Коррин в трейлере мелодрамы «Мой полицейский»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video презентовал полноценный трейлер проникновенной романтической драмы Майкла Грандаджа «Мой полицейский», освещающей тему запретной любви. Главные роли в фильме сыграли Гарри Стайлс («Не волнуйся, солнышко»), Дэвид Доусон («Все старые ножи») и звезда «Короны» Эмма Коррин.

Сюжет будет разделен на две временные параллели. Действие первой развернется в середине прошло века и будет посвящена молодости полицейского Тома (Стайлс), женатого на скромной учительнице Мэрион (Коррин). Отношения семейной пары начинают трещать по швам, когда в их совместную жизнь вмешивается тихий музейный куратор Патрик (Доусон), в которого Том страстно влюбляется. Так образуется любовный треугольник. Вторая половина фильма будет иметь место в 1990 году, когда уже пожилые главные герои получают шанс навсегда решить проблему, не дававшую им покоя на протяжении десятилетий. Состарившихся персонажей сыграли Лайнас Роуч, Джина МакКи и Руперт Эверетт.

В основу фильма лег одноименный роман Бетан Робертс. Адаптированный сценарий написал номинант на премию «Оскар» Рон Нисуонер («Филадельфия»). Кинотеатральный релиз картины состоится 21 октября, а с 4 ноября «Мой полицейский» станет доступен на стриминге.