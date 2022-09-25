Поиски сокровища продолжаются: вышел тизер третьего сезона «Внешних отмелей»

В сети появился первый тизер третьего сезона «Внешних отмелей», сериала Netflix о подростках, отправившихся на поиски несметных сокровищ.

В ролике показано, что главный герой Джон и его команда наконец-то обрели покой на острове Погеландия, вдали от злобных Уорда и Рэйфа. Вокруг них теперь только голубое небо и мягкий песок. Однако их новая жизнь оказывается совсем не такой безмятежной, как им хотелось. Действие в трейлере разгоняется, и зрителям показывают, как Сара, Ки, Поуп и Джей-Джей убегают от диких собак, участвуют в автомобильных погонях и продолжают искать сокровища. В ролике фрагментарно показано сражение с Уордом и Рэйфом, а также возвращение в сериал Клео и Большого Джона.

К своим ролям в третьем сезоне вернутся все исполнители центральных ролей, включая Чейза Стоукса, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли, Джонатана Дэвиса, Руди Панкоу и других.

Ранее исполнительный продюсер шоу Джош Тейт в интервью Variety коротко сказал о третьем сезоне:

«Герои очень преданы друг другу, теперь их дружба навсегда. Это закладывает основу для их движения вперед и поиска новых приключений».

Премьера третьего сезона «Внешних отмелей» запланирована на 2023 год.