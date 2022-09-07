Небывалый масштаб и высочайшие ставки: появился новый трейлер «Миссии: невыполнима 7»

Студия Paramount Pictures презентовала обновленный трейлер седьмой части «Миссии: невыполнима» с общей продолжительностью почти четыре минуты. Такой внушительный хронометраж связан с включением видеообращения Тома Круза к зрителям, записанного прямиком с летящего самолета — этот ролик просочился в сеть еще на днях. В целом же переполненный экшеном трейлер ничем принципиально не отличается от того, который выходил ранее, однако продемонстрированный в нем небывалый масштаб и высочайшие ставки явно оправдывают вложенный $290-миллионный бюджет, ставший для франшизы рекордным.

О сюжете «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» пока известно мало. Исходя из трейлеров, можно с уверенностью сказать, что супершпиона Итана Ханта (Круз) ожидает самое опасное приключение в его жизни. В фильме будут фигурировать многие знакомые по предыдущим частям персонажи, к которым присоединятся как новые колоритные союзники, так и очередной грозный злодей. Последний заставит Ханта и его спутников пуститься в головокружительный квест по всему миру. Ожидается, что первая часть «Смертельной расплаты» завершится безумным клиффхэнгером, так как спустя одиннадцать месяцев после релиза блокбастера выйдет восьмой фильм.

Вместе неудержимым Крузом в седьмой главе шпионской киносаги появятся Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ванесса Кирби, Роб Делани, Индира Варма, Шей Уигэм, Марк Гэтисс, Генри Черни, Анджела Бассетт, Чарльз Парнелл и Эсай Моралес.

Остросюжетный боевик от режиссера и сценариста Кристофера МакКуорри выйдет в прокат 14 июля 2023 года.