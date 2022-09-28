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Киноафиша Новости Режиссер «Логана» отреагировал на новость о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи

Режиссер «Логана» отреагировал на новость о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи

28 сентября 2022 15:38
Режиссер «Логана» отреагировал на новость о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи

Постановщик разозлил фанатов Marvel, из-за чего ему пришлось оправдываться.

Вчера вечером Райан Рейнольдс официально анонсировал возвращение Хью Джекмана к образу Росомахи в «Дэдпуле 3». Новость имела сенсационный характер, потом что австралийский актер неоднократно заявлял, что «Логан» является его прощальным фильмом в отношении этого персонажа. Сразу после анонса режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд опубликовал в своем микроблоге неоднозначную гифку, в которой знаменитый мутант погибает от рук его клона. Никакого сопроводительного комментария он не добавил, поэтому многие поклонники Marvel расценили это как знак неодобрения.

В дальнейшем на Мэнголда обрушился шквал различных обвинений и недовольств, из-за чего постановщику пришлось внести ясность в отдельном сообщении:

«Боже мой! Всем остыть! Я же просто пошутил. Все в порядке. «Логан» никуда ведь не делся. Мультивселенная или приквел. Временная дыра или червоточина, канон или не канон, или вообще никакого рационального объяснения. Я с превеликим удовольствием окунусь в безумие, которое готовят мои дорогие друзья Райан Рейнольдс и Хью Джекман».

В данный момент Мэнголд погружен в постпродакшн «Индианы Джонса 5», а постановкой «Дэдпула 3» займется Шон Леви («Главный герой», «Живая сталь»). Премьера триквела намечена на 6 сентября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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