Кинозвезды Марго Робби и Брэд Питт веселятся и ругаются в безумном трейлере фильма «Вавилон»

Студия Paramount Pictures презентовала дебютный трейлер масштабной ретро-драмы Дэмьена Шазелла «Вавилон», являющейся одой любви старому Голливуду во всех его проявлениях. Несмотря на тот факт, что данный ролик скорее ознакомительный, чем сюжетный, в нем ясно дают понять, чего ожидать от фильма. Так, в трейлере фигурирует сумбурная и взбодренная кокаином Марго Робби, предлагающая посмотреть на то, как она сражается с ядовитой змеей, а также непросыхающий от алкоголя Брэд Питт. Ролик сопровождает эксклюзивная музыкальная тема Джастина Гурвица под названием Voodoo Mama.

Режиссер «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» готовит яркий портрет ушедшей эпохи, когда кинематограф только переходил к звуку. Это будет эпическая история о непомерных амбициях и разврате, где покажут взлеты и падения различных колоритных персонажей в период упадка и перемен. В центре этого круговорота событий в качестве наблюдателя окажется молодой человек из семьи мексиканских иммигрантов по имени Мэнни Торрес (Диего Калва Эрнандес).

Кроме Робби, Питта и Эрнандеса, в многочисленный актерский состав «Вавилона» вошли Ли Цзюнь Ли, Джован Адепо, Тоби Магуайр, Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Кэтрин Уотерстон, Эрик Робертс, Джин Смарт, Фиби Тонкин, Макс Мингелла, Фли, Лукас Хаас, Спайк Джонс, П.Дж. Бирн и другие.