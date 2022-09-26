7 душевных фильмов о путешествиях по России

Путешествие помогает человеку отрешиться на время от бытовых проблем, переосмыслить свою жизнь и понять, что на самом деле имеет значение, а что лишь кажется важным. Помешать этому порыву не могут ни огромные расстояния, ни государственные границы. Ведь увидеть потрясающие пейзажи, почувствовать вкус дороги и провести время с любимыми людьми можно и не выезжая из родной страны. Киноафиша подготовила несколько прекрасных фильмов о путешествиях по России, которые не только скрасят осенний вечер, но и помогут построить маршрут для ближайшего отпуска.

Долгожданная и трогательная комедийная драма Ивана Соснина о совместном путешествии отца и сына, которая выйдет на экраны уже 29 сентября. Главный герой истории – пожилой учитель географии Борис из Хабаровска (Евгений Сытый), в жизни которого уже много лет нет ничего веселее работы и дачи. Но все меняется, когда сын Миша (Филипп Авдеев) отдает старику свой старый смартфон и учит его пользоваться социальными сетями. Пенсионер влюбляется в подругу по переписке и понимает, что у него появился еще один шанс на счастье. Вот только живет Надя аж в Подмосковье. Борис просит Мишу отвезти его к любимой. Так начинается путь длиной в 8 тысяч километров через все красоты нашей необъятной страны. Фильм напомнит зрителям о важности личного счастья и в очередной раз докажет, что для любящих людей не бывает границ и расстояний.

Далекие близкие

«Квартет И» не нуждается в представлении и рекламе. Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов умеют создавать по-настоящему душевные и остроумные комедии, а самая известная из них еще и посвящена путешествию. Четверка друзей собирается на концерт своей любимой группы «Би-2» на черноморское побережье. Вот только накануне у каждого из них возникают неотложные проблемы – домашние дела или срочная встреча с партнерами по бизнесу. Но в конце концов дружба и жажда приключений перевешивают бытовые сложности, и ребята погружаются в автомобиль. Дорога из Москвы в Одессу будет наполнена увлекательными беседами, философскими умозаключениями, наполовину фантастическими приключениями и, конечно, российским национальным колоритом.

О чем говорят мужчины

Классическое роуд-муви для всей семьи с Сергеем Буруновым и Монеточкой. Здесь найдется место и юмору, и драме, и любви, и музыке, и неожиданным встречам. Отец большого, но не особенно дружного семейства решает исполнить главную мечту своей жизни – выступить на Грушинском фестивале. Но уговорить супругу и детей на такое масштабное путешествие оказывается непросто. Для этого ему приходится пойти на хитрость, чтобы по-настоящему сплотить своих родных.

Родные

Экранизация знаменитого романа Алексея Иванова с Константином Хабенским в главной роли. Путешествие здесь происходит не только по завораживающим сибирским красотам, но и по внутреннему миру сложного и глубокого персонажа. Виктор Служкин – лишившийся работы ученый-биолог, которому приходится устроиться в пермскую среднюю школу учителем географии. Со своими учениками он отправляется в поход, чтобы научить их выживать в дикой природе и сплавиться на байдарках по горной реке. В пути герой борется с кризисом среднего возраста, переживает неожиданную влюбленность и переосмысливает жизненные ценности. Это кино точно понравится поклонникам скрытых смыслов, ярких диалогов и колоритных персонажей.

Географ глобус пропил

Что происходит, когда провидение сводит вместе двух совершенно непохожих друг на друга людей с общими проблемами? Правильно: проблемы решаются вдвое веселее и оригинальнее! Популярный московский стендап-комик Илья Погорелов бежит от всего мира после отвратительного публичного скандала, а простой провинциальный паренек Саня мечтает, чтобы в его жизни произошло хоть что-нибудь необычное. Жизни обоих меняются, когда волею судьбы они вместе оказываются на пути к морю. Парни создают общий блог о своей поездке, который возвращает Илье доброе имя и добавляет приключений в жизнь Сани.

Сердце и как им пользоваться

Пронзительная отечественная драма с высокими рейтингами, посвященная исполнению мечты. Отец берет своего маленького сына и пешком отправляется из Москвы в Коктебель. Он рассказывает мальчику об удивительной горе на юге, с вершины которой человек может по-настоящему взлететь. Герои ловят попутки, садятся «зайцами» в грузовые вагоны поездов, пробираются через густые и опасные леса. На их пути встречаются как добрые люди, стремящиеся помочь, так и подлецы, путающие все карты. Но действительно ли на свете существует тот самый идеальный и сказочный Коктебель, который воображает себе мальчик?

Коктебель

Сбежавшая из деревни ведьма, влюбленная столичная знаменитость, раненая утка и целая куча приключений – что еще нужно для незабываемого вечера у экрана? Этот фильм можно расценивать как комедию, мелодраму, роуд-муви или даже современное славянское фэнтези – суть от этого не меняется. Просто две очень разные девушки случайно знакомятся в непростой период своей жизни и вместе пускаются в бега по Московской области. Нюра боится, что случайно прокляла будущую свекровь, а Аня – что случайно влюбилась в «экранного» жениха. Теперь у них есть несколько дней, чтобы обдумать свои поступки, а заодно повеселить зрителей.