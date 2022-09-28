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Киноафиша Новости Режиссер Эндрю Доминик назвал «Джентльмены предпочитают блондинок» фильмом о «разодетых шлюхах»

Режиссер Эндрю Доминик назвал «Джентльмены предпочитают блондинок» фильмом о «разодетых шлюхах»

28 сентября 2022 14:03
Режиссер Эндрю Доминик назвал «Джентльмены предпочитают блондинок» фильмом о «разодетых шлюхах»

Автор «Блондинки» с Аной де Армас считает, что фильмы Мэрилин Монро сейчас никто не стал бы смотреть.

Режиссер биографического фильма «Блондинка» Эндрю Доминик в интервью британскому журналу Sight and Sound рассказал, что не был знаком с фильмографией Мэрилин Монро до того, как начал работу над своим байопиком о ней. Теперь же, после просмотра всех работ Монро, он считает, что ее «фильмы сейчас на самом деле никто не смотрит», а ее самая известная мелодрама «Джентльмены предпочитают блондинок» — это фильм о «разодетых шлюхах»:

«Образ Мэрилин, безусловно, был культурным явлением огромного значения. Но ведь ее фильмы сейчас на самом деле никто не смотрит, они устарели. Например, «Джентльмены предпочитают блондинок» очень циничен по отношению к женщинам. Многих привлекает гламурность героинь этого фильма. Но, как по мне, это просто разодетые шлюхи».

Также Доминик добавил несколько слов и о своем видении Монро в целом:

«Я думаю, что Мэрилин была очень влиятельным человеком. Но не думаю, что она была создана для успеха в том виде, в каком мы понимаем его сегодня. Люди хотят думать, что она стала королевой эпохи. Это правда, но в то же время она делала все, чтобы разрушить свою жизнь. Она была Афродитой XX века, американской богиней любви. И она убила себя».

Премьера «Блондинки» на Netflix состоялась сегодня, 28 сентября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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