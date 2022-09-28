7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров

Все мы убеждены (и надо признать, не без оснований!), что фабрика грез — это некая машину по производству звезд. Стоит тебе засветиться хоть в одном мало-мальски значимом голливудском проекте — и можно считать, что слава у тебя в кармане. Однако многие актеры, от которых сейчас сходят с ума фанаты по всему миру, начинали свой звездный путь, работая в кинематографе небольших стран. Рассказываем вам о 8 актерах из Новой Зеландии, сумевших добиться мирового признания.

Массовый зритель узнал Энтони Старра благодаря роли психопата Хоумлендера в супергеройском сериале «Пацаны». Но и задолго до «Пацанов» актер успел сняться в приличном количестве фильмов и сериалов. Как и многие новозеландские актеры, Старр начал свой путь с «Зены — королевы воинов», а в 2003 году получил одну из главных ролей в приключенческом боевике об извержении вулкана «Пик страха». В числе наиболее интересных проектов с участием актера — криминальный сериал «Банши», в котором персонаж Старра — вор, обманным путем получивший место шерифа в небольшом городке, и «Американская готика», в центре внимания которой находятся члены влиятельной семьи, узнавшие, что ее глава как-то связан с серийным убийцей.

Энтони Старр

Брутальный красавчик Рассел Кроу стал, пожалуй, самым известным актером родом из Новой Зеландии. Его карьера началась в 80-х с малоизвестных австралийских сериалов и телевизионных проектов, а начало нулевых стало переломным в его карьере: почти вслед друг за другом появились «Свой человек», «Гладиатор» и «Игры разума». Спустя годы Кроу не собирается сдавать позиций: в этом году его можно было увидеть в роли Зевса в фильме «Тор: Любовь и гром», а в ближайшем будущем ожидается выход еще нескольких проектов с участием актера. Это и триллер «Проект «Джорджтаун», в котором герой Кроу — страдающий от алкоголизма актер, утративший связь с реальностью; и триллер «Покерфейс», в котором Кроу выступил также и в качестве режиссера; и супергеройский боевик «Крэйвен-охотник».

Рассел Кроу

Каллэн Мулвей получил популярность в Австралии, сыграв главную роль в полицейском сериале «На грани». Начиная с 2011 года актер активно снимается в американском кино. Широкая известность пришла к Мулвею благодаря роли суперзлодея Анатолия Князева в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Кстати, со Снайдером Мулвей работал и до этого: в 2013 году он исполнил роль ныряльщика Скиллиаса в спродюсированном им пеплуме «300 спартанцев: Рассвет империи». Далее последовали роли в «Варкрафте» и «Мстителях: Финал». В 2022 году Мулвей появился в небольшой роли в самом дорогостоящем проекте Netflix — шпионском боевике «Серый человек» с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Аной де Армас в главных ролях. Сейчас в производстве находится криминальный мини-сериал Last King of the Cross о жизни двух братьев, сумевших добиться власти и влияния. В нем Мулвей исполнил роль детектива.

Каллэн Мулвей

Как и его коллега и земляк Энтони Старр, Карл Урбан начал актерскую карьеру с «Зены — королевы воинов», после чего получил роль короля Эомера в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». В 2012 году Урбан сыграл главную роль в антиутопическом боевике «Судья Дредд», после которого стал завсегдатаем блокбастеров и супергеройского кино. Во франшизе «Звездный путь» Урбан появился в роли доктора Леонарда Маккоя, а несколькими годами позже снялся в фильме «Тор: Рагнарек» в роли Скурджа. В уже упомянутом нами сериале «Пацаны» Урбан мастерски перевоплотился в главу отряда мстителей Билли Бутчера. В мультфильме 2022 года «Морской монстр» актер озвучил роль охотника на монстров Джейкоба Холланда.

Карл Урбан

Звезда Майкла Дормана взошла, когда он получил главную роль в австралийском сериале «Страна чудес», рассказывающем о жизни четырех пар, живущих в многоквартирном доме в Сиднее. После этого Дорман сыграл роль агента ЦРУ, который всеми силами пытается помешать Ирану превратиться в ядерную державу, в комедийном сериале «Патриот». В 2021 году Дорман появился в детективном сериале «Джо Пикетт», где он сыграл роль егеря, который противостоит коррумпированным представителям власти, пытаясь защитить свои земли.

Майкл Дорман

Первую заметную роль Ману Беннетт получил в сериале «Зена — королева воинов», где он сыграл римского политика Марка Антония. На этом фэнтезийные и исторические проекты в карьере актера не закончились. Широкую известность он получил благодаря роли Крикса, одно из предводителей рабов во время восстания Спартака, в сериале «Спартак: Кровь и песок», а затем появился на экранах в образе предводителя орков Азога в трилогии «Хоббит». Сейчас в стадии постпродакшена находятся драма о пианистке Notes и сериал «Тени от неба», где актер исполнил роли первого плана.

Ману Беннетт

С Мартоном Чокашем зритель познакомился благодаря «Властелину колец», где актер появился хоть и в небольшой, но знаковой роли мужа эльфийской владычицы Галадриэль Келеборна. Еще большую известность он приобрел после роли короля Ги де Лузиньяна в историческом эпосе «Царствие небесное», на съемках которого он познакомился с Евой Грин, с которой впоследствии встречался четыре года. С ней же он несколько лет спустя вновь пересечется на съемочной площадке — в нуарном боевике «Город грехов — 2: Женщина, ради которой стоит убивать». В фильме 2014 года «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» Чокаш сыграл мужскую версию психиатра Кафки. В 2021 году актер вновь вернулся к работе над историческими фильмами, появившись в нашумевшей драме Ридли Скотта «Последняя дуэль». В 2023 году ожидается выход хоррора Cuckoo, в актерский состав которого, помимо Чокаша, вошла знакомая нам по «Эйфории» Хантер Шафер.