7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров
Если вы уверены, что всенародная любовь достается только выходцам из Голливуда, взгляните на этих новозеландских актеров!
Все мы убеждены (и надо признать, не без оснований!), что фабрика грез — это некая машину по производству звезд. Стоит тебе засветиться хоть в одном мало-мальски значимом голливудском проекте — и можно считать, что слава у тебя в кармане. Однако многие актеры, от которых сейчас сходят с ума фанаты по всему миру, начинали свой звездный путь, работая в кинематографе небольших стран. Рассказываем вам о 8 актерах из Новой Зеландии, сумевших добиться мирового признания.
Энтони Старр
Массовый зритель узнал Энтони Старра благодаря роли психопата Хоумлендера в супергеройском сериале «Пацаны». Но и задолго до «Пацанов» актер успел сняться в приличном количестве фильмов и сериалов. Как и многие новозеландские актеры, Старр начал свой путь с «Зены — королевы воинов», а в 2003 году получил одну из главных ролей в приключенческом боевике об извержении вулкана «Пик страха». В числе наиболее интересных проектов с участием актера — криминальный сериал «Банши», в котором персонаж Старра — вор, обманным путем получивший место шерифа в небольшом городке, и «Американская готика», в центре внимания которой находятся члены влиятельной семьи, узнавшие, что ее глава как-то связан с серийным убийцей.
Рассел Кроу
Брутальный красавчик Рассел Кроу стал, пожалуй, самым известным актером родом из Новой Зеландии. Его карьера началась в 80-х с малоизвестных австралийских сериалов и телевизионных проектов, а начало нулевых стало переломным в его карьере: почти вслед друг за другом появились «Свой человек», «Гладиатор» и «Игры разума». Спустя годы Кроу не собирается сдавать позиций: в этом году его можно было увидеть в роли Зевса в фильме «Тор: Любовь и гром», а в ближайшем будущем ожидается выход еще нескольких проектов с участием актера. Это и триллер «Проект «Джорджтаун», в котором герой Кроу — страдающий от алкоголизма актер, утративший связь с реальностью; и триллер «Покерфейс», в котором Кроу выступил также и в качестве режиссера; и супергеройский боевик «Крэйвен-охотник».
Каллэн Мулвей
Каллэн Мулвей получил популярность в Австралии, сыграв главную роль в полицейском сериале «На грани». Начиная с 2011 года актер активно снимается в американском кино. Широкая известность пришла к Мулвею благодаря роли суперзлодея Анатолия Князева в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Кстати, со Снайдером Мулвей работал и до этого: в 2013 году он исполнил роль ныряльщика Скиллиаса в спродюсированном им пеплуме «300 спартанцев: Рассвет империи». Далее последовали роли в «Варкрафте» и «Мстителях: Финал». В 2022 году Мулвей появился в небольшой роли в самом дорогостоящем проекте Netflix — шпионском боевике «Серый человек» с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Аной де Армас в главных ролях. Сейчас в производстве находится криминальный мини-сериал Last King of the Cross о жизни двух братьев, сумевших добиться власти и влияния. В нем Мулвей исполнил роль детектива.
Карл Урбан
Как и его коллега и земляк Энтони Старр, Карл Урбан начал актерскую карьеру с «Зены — королевы воинов», после чего получил роль короля Эомера в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». В 2012 году Урбан сыграл главную роль в антиутопическом боевике «Судья Дредд», после которого стал завсегдатаем блокбастеров и супергеройского кино. Во франшизе «Звездный путь» Урбан появился в роли доктора Леонарда Маккоя, а несколькими годами позже снялся в фильме «Тор: Рагнарек» в роли Скурджа. В уже упомянутом нами сериале «Пацаны» Урбан мастерски перевоплотился в главу отряда мстителей Билли Бутчера. В мультфильме 2022 года «Морской монстр» актер озвучил роль охотника на монстров Джейкоба Холланда.
Майкл Дорман
Звезда Майкла Дормана взошла, когда он получил главную роль в австралийском сериале «Страна чудес», рассказывающем о жизни четырех пар, живущих в многоквартирном доме в Сиднее. После этого Дорман сыграл роль агента ЦРУ, который всеми силами пытается помешать Ирану превратиться в ядерную державу, в комедийном сериале «Патриот». В 2021 году Дорман появился в детективном сериале «Джо Пикетт», где он сыграл роль егеря, который противостоит коррумпированным представителям власти, пытаясь защитить свои земли.
Ману Беннетт
Первую заметную роль Ману Беннетт получил в сериале «Зена — королева воинов», где он сыграл римского политика Марка Антония. На этом фэнтезийные и исторические проекты в карьере актера не закончились. Широкую известность он получил благодаря роли Крикса, одно из предводителей рабов во время восстания Спартака, в сериале «Спартак: Кровь и песок», а затем появился на экранах в образе предводителя орков Азога в трилогии «Хоббит». Сейчас в стадии постпродакшена находятся драма о пианистке Notes и сериал «Тени от неба», где актер исполнил роли первого плана.
Мартон Чокаш
С Мартоном Чокашем зритель познакомился благодаря «Властелину колец», где актер появился хоть и в небольшой, но знаковой роли мужа эльфийской владычицы Галадриэль Келеборна. Еще большую известность он приобрел после роли короля Ги де Лузиньяна в историческом эпосе «Царствие небесное», на съемках которого он познакомился с Евой Грин, с которой впоследствии встречался четыре года. С ней же он несколько лет спустя вновь пересечется на съемочной площадке — в нуарном боевике «Город грехов — 2: Женщина, ради которой стоит убивать». В фильме 2014 года «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» Чокаш сыграл мужскую версию психиатра Кафки. В 2021 году актер вновь вернулся к работе над историческими фильмами, появившись в нашумевшей драме Ридли Скотта «Последняя дуэль». В 2023 году ожидается выход хоррора Cuckoo, в актерский состав которого, помимо Чокаша, вошла знакомая нам по «Эйфории» Хантер Шафер.